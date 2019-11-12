天貓雙11交易額升26％

最高峰每秒54.4萬宗訂單

截至昨晚11時，日本成為最受歡迎進口國家的第一位，美國則屈居第二位；在中國出口方面，俄羅斯則為貢獻最多消費的地區，其次是香港，而最受歡迎的出口品牌為小米（1810）產品。淘寶及天貓總裁蔣凡在昨日傍晚的訪談中提到，即使在中國經濟放緩及中美貿易戰的背景下，「雙十一」的銷售額在過去兩年依然保持快速增長，中國的內需保持強勁，新零售亦能夠推動其他產業鏈的發展，相信這些對阿里都會是好機遇。

「雙十一」過去曾為人詬病的其中一點為物流慢的問題，蔣凡表示，物流是新零售中重要的一塊，今年已要求商家在5日之內發貨，比去年快2日。阿里上周五（8日）宣布，斥資233億元增持智慧物流平台菜鳥股權至63%，蔣凡認為隨着菜鳥的發展，快遞物流的速度會愈來愈快。菜鳥在去年10月啟用位於無錫的全新智能倉庫，並在「雙十一」期間全面營運，倉庫內有逾1000個人工智能機械人，預計可以節省約30%產品運輸上貨時間。

淘寶直播通過主播網上直播，與消費者互動，從而推動銷售。阿里巴巴首席市場官董本洪指出，Generation Z（即指1995年至2009年出生的人）乃推動銷量增長的主要動力，年輕一代在消費上更強調個人元素。他同時表示，直播亦成為了其中一個優秀的營銷渠道，更形容直播是令人上癮（addictive）。

（綜合報道）

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