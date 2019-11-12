貿易談判添憂 美股早段回落

英上季GDP升0.3％ 避過衰退

按月計算，英國9月GDP收縮0.1％。該國9月的製造業產出按月收縮0.4％，按年收縮1.8％。上述數據都遜於市場預期，反映英國基本增長明顯低於趨勢。不過英國脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）稱，不會在大選挑戰執政保守黨的席位，刺激英鎊兌美元昨上漲0.8%。

召車軟件優步（Uber）創辦人兼前行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick），上周在優步股票禁售期結束後，出售了價值超過5億美元的股票，優步股價昨早段跌2%。此外，《華爾街日報》引述文件稱，WeWork的IPO擱淺前，WeWork曾與SEC就關鍵財務指標發生爭拗。SEC於9月11日曾向WeWork發出一份包含13個尚未解決的問題的清單，反映該公司管理層的混亂狀况，最終導致其撤回IPO。

（綜合報道）

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