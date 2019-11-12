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蘋果創新高 重登市值一哥 今年累升65％ 新增市值相當於一家摩通

【明報專訊】儘管蘋果的利潤率下降，且新iPhone也沒有令分析師驚喜的新功能，但無礙其股價在上周五收市創紀錄新高，今年以來升幅達65%，是蘋果10年來股價最大的升幅，幾乎是標普500指數升幅的3倍。蘋果市值今年迄今已升了4070億美元，金額幾乎相當於美國資產值最高的銀行摩通的總市值。蘋果近期的升幅使其市值超越微軟，達到1.16萬億美元的價值，重獲全球市值最高上市公司的銜頭。蘋果股價昨早段0.2％。

紐約的ClearBridge Investments投資經理卡根（Michael Kagan）稱，投資者在不確定的市場尋找確定性，儘管蘋果的業務相對成熟，但投資者喜歡其產生大量現金流的優點。考慮到蘋果今年的產品發布及業績不算突出，其股價升幅可說是相當驚人。雖然iPhone 11獲市場好評，但其規格和功能卻被視為旨在追上競爭對手，而不是領先於對手。相比下，2009年蘋果股價上漲147％時，全球經濟正由金融危機反彈，iPhone迅速進入市場主流。

投資者喜歡「現金牛」優點

蘋果去年底股價下跌，在警告其在中國的銷量將低於預期後，蘋果股價在去年10月至年底暴跌了31％。這也令蘋果今年由低位反彈的升幅擴大。

蘋果今年盈利和收入均有所下降。在截至9月的12個月期，蘋果經營利潤下降10％至639億美元，遠低於2015年的712億美元紀錄。自2015年以來，蘋果收入增長15％，但今年卻因iPhone銷售下滑而令總收入跌2％至2600億美元。但投資者指出，蘋果的股票回購、服務收入及預期5G手機成功，也是市場對蘋果股價樂觀的原因。

過去10年回購近2.5萬億元股票

蘋果過去10年已斥3200億美元（約24,960億港元）回購自己的股票，是標普500指數企業當中金額最高。回購金額排名第二的微軟，花了1160億美元，金額僅為蘋果的四成以下，股價今年迄今升了44%。標普道瓊斯指數（S＆P Dow Jones Indices）的高級分析師西爾弗布拉特（Howard Silverblatt）稱，它們是回購的典型代表。截至9月底，蘋果資產負債表的現金和短期證券突破1000億美元。

《金融時報》表示，蘋果近期還實現了投資者樂見的經常性收入，減少了對硬件銷售的依賴。截至9月底，其服務業務收入為460億美元，較2015年的200億美元升逾1倍。蘋果還在本月推出串流媒體訂閱服務，與Netflix等競爭。獨立分析師史密瑟斯（Pelham Smithers）稱，市場對軟件的重視程度超越硬件。軟件受周期的影響較低，且利潤率較高。

美銀：憧憬5G智能手機周期

蘋果財務總監梅斯特里（Luca Maestri）表示，與同業相比，蘋果的估值仍然便宜，整體盈利能力、服務業務及可穿戴設備的發展勢頭強勁。蘋果的市盈率為20倍，標普500指數科技股為24倍。華爾街分析師普遍看好蘋果股價。Marketwatch調查的41名分析師當中，19名給予蘋果股票「買入」評級，僅5名給予「賣出」評級。美銀分析師表示，蘋果股票有顯著潛力，市場普遍預期蘋果在下個銷售周期推出首款5G智能手機，預料其表現將相對領先於對手。

（金融時報）

[國際金融]

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