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貿戰與香港系列（完） - 展望篇
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電子業總會：行業打擊大 提供搬廠資訊

【明報專訊】在總額達到5500億美元貨值的關稅清單當中，電子業受影響層面極廣。工總副主席及旗下香港電子業總會主席莊子雄表示，歐美是本港電子業主要出口地，美國尤其為大客，故關稅對這行業的影響較大，估計過去一年已有10%至30%不等的美國訂單減少，亦有業界需要減價。

現有產品添加適當創意

莊子雄表示，其會員最擔心的是前景不明朗，搬不搬、搬哪裏等連串問題都要考慮，為此，電子業總會已特設海外設廠委員會，為會員提供更深入和適合電子業的遷移生產線資訊協助。「另外，雖然老生常談，但創新和新市場始終是不二法門」，莊子雄亦強調，創新不是要發明全新的產品，也可以是現有產品與適當創意的結合。以公司保力集團為例，今年研發出一款可透過汽車充電使用的手提咖啡機，與家用咖啡機效果無異。

貿發局亦與工總加強深度合作，於海外舉辦行業展覽及考察團。局方也繼續推廣香港品牌，包括明年1月在廣州舉行「港‧潮流」大型展銷會，及3月在馬尼拉舉辦「時尚潮流·魅力香港」；此外，在加強商貿配對方面，貿發局採取了如邀請參展商指名買家與會，安排展商和買家即時網上對話等措施，以提高成功機會；也安排海外零售代表與港商見面，鼓勵港商「產於東盟，售予東盟」以拓展海外；內銷則新增寄售易（ConsignEasy）一站式計劃，提供商品寄賣和市場推廣等服務。

[貿戰與香港系列（完） - 展望篇]

相關字詞﹕商貿配對 創新科技 貿發局 工總 電子業總會 貿戰與香港

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