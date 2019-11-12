前美談判官員：補貼國企問題最棘手

談判分階段 愈後愈困難

Clete Willems早前來港出席一活動時說，第一階段的中美貿易協議將會包括：中國向美國採購農產品、開放金融服務市場、人民幣匯率問題，以及部分知識產權問題。

但知識產權問題很廣泛，可能有大部分要放在第二階段的中美貿易協議，尤其是強制技術轉移問題。至於第三階段的中美貿易協議，則會涉及補貼和國有企業問題。

料不會逼已上市中資企業退市

他預期，在第一階段的貿易協議之後，中美雙方的談判未必會一帆風順，要達成第二階段的貿易協議會比第一階段困難，而要達成第三階段的貿易協議更非常困難。另外，他認為，美國政府應該不會強迫已在美國上市的中資企業退市，但其他中資企業將來若想透過美國的資本市場融資，就很可能會受到限制，尤其是擁有軍工相關業務者。