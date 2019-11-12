工總主席：工廠外移 港出口難恢復 料不會出現大規模結業裁員潮

明報記者 陳子凌、薛偉傑、甘潔瑩

不少銀行界及地產界人士，去年都很擔心中美貿易戰會令到一批港商陷入困難，繼而大減在港消費甚至要沽樓套現，打擊本港經濟。但中美貿易時談時戰，港商大部分產品的關稅到今年中才升至25%，令港商有足夠時間作準備，但暫時仍未過危險期。

金融海嘯洗禮留下廠家 抗逆力較強

今年7月才接任工總主席的葉中賢說，上任後幾乎滿腦子是貿易戰的事，從會員反映，今年整體赴美訂單按年減少約25%至30%，東盟、歐洲未見顯著增長，尤以電子、玩具及紡織業較嚴峻，有部分紡織廠訂單更有40%跌幅。

葉中賢直言，年底屬出口淡季，資金周轉將是港商切身問題，他不排除春節前或會有小量港商結業，但就認為不會有大規模裁員或倒閉潮，「一來港商其實早有心理準備貿戰不會短期內解決，二來過去多年港商已經歷生產成本上升、金融海嘯等難關，留下來的都是抗逆力相對較強的企業。政府提供的資助、還息不還本等措施，可紓緩港商資金負擔，所以很多港商只要有訂單，都願意堅持下去」。

傳統工業結合科創成新出路

不過，葉中賢預計，無論貿易戰結果如何，本港出口已難重返舊觀，主要因為不少港商已將生產線從內地遷移到其他地方，貨品不用再經香港轉口，「可以說，出口對香港經濟的重要性會逐步淡化」。

「但長遠而言，將香港打造成初創企業培育基地會是新出路。」之所以看好初創發展，葉中賢指出除了有政策支持，更重要的是初創與傳統製造業可以互相配合。例如一家專門研發氣味偵測技術的初創企業Agit，其晶片要經10多個工序才能量產，但後來獲製造商「點化」原來只要兩個工序便可。Agit亦是工總舉辦的初創企業指導計劃的參與者之一，此計劃宗旨正是撮合初創與工業界配對合作，「這證明初創與成熟工業的相輔相成，廠家有生產技術、資金和市場，初創有創新科研，而怎樣令他們相遇，這個媒人就由工總擔當」。葉中賢預計，除了與傳統工業擦出火花，香港發展初創還能進一步帶動物流、貿易及相關金融的需求，可彌補出口對GDP帶來的損失。

多個範疇加強「媒人」功能

此外，工總在其他範疇上也加強「媒人」功能，上星期安排中小企服務中心代表到工總講解政府資助計劃，同時工總本身亦自設服務窗口提供初步資訊和轉介；就企業搬廠事宜，工總冀政府與商務部商議開放中國於東盟的工業園予港商進駐，以享與內企同等待遇；上月又與泰國東部經濟走廊辦公室簽署合作備忘錄，就鼓勵工業投資和商貿往來加深兩地合作；「我們亦會與貿發局、生產力局等更緊密溝通，例如合作舉辦行業展覽，這個月我亦會帶隊到泰國考察，希望能給港商實質的幫助」。

■工總訪問視頻：http://video3.mingpao.com/201910/FIN20191029_01.mp4

[貿戰與香港系列（完） - 展望篇]