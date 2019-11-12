經濟
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中國10月新貸社融遜預期 分析：地方債先發透支10月需求

【明報專訊】人行昨日公布10月主要金融數據，新增人民幣貸款6613億元（人民幣‧下同），遠低市場預期的8000億元，為2017年12月以來新低；社會融資規模增量更只有6189億元，為2016年7月來最低，也遠差於市場預計的9500億元。分析指出，年底銀行惜貸及新增地方債提前於9月發放完畢，是導致新增貸款及社融遜預期的主因。

明報記者 陳子凌

10月新增貸款及社融失色，惟廣義貨幣（M2）按年增長8.4%，與上月持平，亦符合預期，與當月透過中期借貸便利（MLF）淨投放2000億元有關。另一方面，據9月初的降準安排，10月份額外對省級城商行定向降準0.5個百分點，釋放500億元流動性，但未對信貸帶來顯著刺激。本周五（15日）省級城商行另外0.5個百分點的降準將生效，再釋放500億元流動性。

定向降準周五生效 放水500億

新增人民幣貸款當中，住戶部門短期貸款增加623億元，中長期貸款增加3587億元；非金融企業及機關團體短期貸款減少1178億元，中長期貸款增加2216億元；票據融資增加214億元；非銀行業金融機構貸款增加1123億元。而10月社融比去年同期少1185億元，當中對實體經濟發放的人民幣貸款增加5470億元，按年少增1671億元，地方政府專項債券融資淨減少200億元，按年多減1068億元。

國家金融與發展實驗室特聘研究員蔡浩指出，10月新增人民幣貸款差過預期，相當大程度與9月貸款創歷史同期新高，部分透支了10月信貸需求有關；而且在全年指標要求之下，傳統上銀行在10月的放貸意欲會較低，也一定程度上影響到新增人民幣貸款的表現。

不過蔡浩認為，社融數據才較令市場意外，但之所以與市場預期有一定距離，除了銀行惜貸影響到向實體經濟發放的貸款下降之外，今年中央要求地方提前發行新增地方專項債，且明令要於9月前完成全年發行額度，令10月專項債融資比去年同期少逾千億元，剛好影響到社融比去年同期少1185億元，再加上委託貸款等表外融資整體仍呈負增長趨勢，才令10月社融規模大減。

相關字詞﹕地方政府專項債 社會融資規模 新增人民幣貸款

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