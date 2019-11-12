佳景盈警 首3季虧損擴至逾2億

近半來自蝕讓橫琴地皮減值

集團指出，據其現時可得的未經審核管理資料，單是首季已蝕1760萬元，次季則蝕5210萬元，第三季更要蝕足1.41億元，2018年第三季則蝕1260萬元，即今年第三季足足多蝕了1.284億元。不過，以地區分類，佳景首三季內地業務表現最差，首三季虧損近1.29億元，去年同期亦虧損3580萬元，同期香港業務虧損5190萬元，去年則賺80萬元。佳景在第三季的營業額為2.958億元，按年微增0.4%，當中多項業務出現倒退包括主營的餐廳業務中，日式餐廳營業額按年跌10.5%至7180萬元、中式餐廳跌12.8%至3740萬元、西式餐廳及其他餐廳跌46.9%至2040萬元，特許經營餐廳跌10.8%至5510萬元，僅得美食廣場攤位升1.34倍至5240萬元。

集團指出，其面臨的經營環境一直艱難且挑戰重重，在期間中美貿易糾紛及自今年6月起本港內亂對集團業務表現產生重大不利影響。而於第三季度，集團錄得虧損約1.41億元，且未能自澳門主要投資物業錄得租金收入，其中虧損包括因關閉西九龍站美食廣場而錄得物業、廠房及設備撇銷虧損1710萬元，及之前在10月28日公布的建議出售橫琴發展物業而錄得減值虧損9820萬元所致。