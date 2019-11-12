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雲遊：李魯一辭主席職務

【明報專訊】早前一度因主席李魯一失去聯絡停牌的雲遊控股（0484），昨日發表公告披露最新情况，指集團已透過李魯一家屬獲悉，李魯一現正就一項調查向政府部門提供協助，同時李氏家屬透過法律顧問致函辭任公司主席職務，並委任前TOM.COM副總裁韓軍接任。

證實正協助政府部門調查

雲遊稱，李魯一家屬是透過法律顧問提出辭任公司主席、首席執行官、授權代表及提名委員會主席職務，由上周四（11月7日）起生效，其中接替主席、首席執行官及授權代表職務的為韓軍，至於提名委員會主席的空缺，則由獨立非執行董事侯思明接替。除曾任職TOM.COM外，韓軍在2017至2019年在曾於美國納斯達克上市的空中網任職首席營運官。按照與韓軍達成的服務協議，韓軍有權收取每月10萬元人民幣的薪酬。雲遊表示，除獲李魯一家屬通知她正在協助調查外，家屬及法律顧問並無提供任何其他額外資料。集團曾於11月4日發出公告指出，注意到社交媒體上最近刊登報道，內容指稱警方調查網上「P2P」借貸平台北京海投匯（www.htouhui.com），並指北京海投匯辦事處被查封，更有員工被警方拘捕。據報道指出，李魯一曾擔任北京海投匯首席執行官，現任北京海投匯法定代表。有關報道刊發後，該集團董事及管理層未能夠與李魯一取得聯絡。

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