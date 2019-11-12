兩新股今掛牌 暗盤齊潛水

中國天保首日逆市升2.8％

另外，今日有兩隻新股掛牌，瑞誠中國傳媒（1640）公開發售超購18倍，國際配售小幅超購，以招股下限1.25元定價；另中國抗體製藥（3681）公開發售超購11倍，國際配售超購1.4倍，同樣以下限定價，每股7.6元。然而兩者暗盤價雙雙潛水，據耀才暗盤交易市場，瑞誠中國傳媒收報1.16元，較招股價1.25元低0.09元或7.20%，一手2000股計，不計手續費，帳面蝕180元。另一新股中國抗體製藥，暗盤收報7.58元，較招股價7.6元低0.02元或0.26%，一手300股，不計手續費，帳面蝕6元。

市場消息指，內地奶粉一哥中國飛鶴（6186）國際配售獲5倍認購，超購4倍，中國飛鶴將於今日公布中籤結果，並在明天掛牌。招股期逾一周的南非黃金開採商硅谷天堂黃金昨日踏入第三日招股，雖然公開發售部分集資額只有1.41億元，但孖展仍未足額，綜合8間券商，其孖展額只有1523萬元。