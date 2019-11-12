沙特阿美：石油需求或20年內見頂

紐約期油昨晚跌穿57美元

該招股書也就原油需求提出另一假設情景，就是市場由化石燃料轉換至其他燃料的速度加快，將導致原油需求在2020年代末期見頂。沙特阿美在招股書承認，全球應對氣候變化政策，可能會減少全球對碳氫化合物需求，並轉為天然氣或替代能源等。

招股書上的預測，較沙特阿美4月發行債券時的預測更長遠。6個月前，沙特阿美僅向投資者提供了直至2030年的石油市場預估，且沒有透露石油需求可能即將見頂。沙特阿美的董事認同，IHS Markit的預測可靠。這有別於沙特阿美2月時的表態，認為人們對石油替代品興起的擔憂，並「非基於邏輯和事實」。不過由於沙特阿美是成本最低的原油生產商之一，其市場份額可能會隨需求下滑而上升。沙特阿美預期，即使石油偏軟，且原油需求在2020年代後期見頂，沙特阿拉伯的市場份額到2050年也可能由目前的15％升至20％。這658頁的招股書沒有提供沙特政府計劃出售的股票數量、目標價格範圍及市值，預計相關資料將於17日發布，並在12月正式掛牌上市。