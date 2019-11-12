瑞銀濫收1.8億交易費 賠償兼罰款6億 涉債券及票據買賣 證監轟涉不誠實行為

明報記者 馬迪帆

證監披露，於2008年至2015年間，瑞銀財富管理部職員為客戶債券及結構票據做交易後，會私自上調利潤幅度，例如原本收費1厘的債券交易，最終瑞銀會獲利超過1厘。客戶顧問及助理一般會先輸入指定限價盤價格，但若市場實際成交價較輸入價格理想，職員就會在客戶不知情下從中取利，變相增加實際收費。職員更會對客戶虛報成交價及利潤幅度，甚至會篡改中介機構戶口季度結單，藉以隱瞞多收費用的情况。報告顯示，這種私自多收費用的情况，涉及28700宗交易，約5000個瑞銀帳戶受到影響。

傳涉事20人已終止瑞銀工作

證監表示，瑞銀不但未能符合監管規定，更未能達到其要求自身的標準。證監續指出，瑞銀先以不誠實的手法從客戶身上獲取利益，而其後虛報成交價、篡改發季度結單的做法，進一步證實其行為不誠實。

瑞銀：做法不可接受 已採紀律行動

根據證監的紀律行動聲明，瑞銀法律團隊曾於於2014年一宗調查中，發現公司債券交易多收費用的做法，但該行直到2016年才對證監匯報。證監指出，瑞銀濫收款項行為至少有7年未被發現，反映該行缺乏有效政策及程序、系統監控不足、缺乏職員培訓及監督，以及風險部門及合規部門的功能失效。

至2017年中，瑞銀推出新平台「單一財富管理平台（1WMP）」提升系統，但證監報告顯示，該行其後匯報了15宗1WMP缺失事故，其中有1宗再次涉及多收款項。證監因此質疑，瑞銀仍然未能確保設立妥善的內部監控程序保障客戶。

濫收款項行為至少7年

瑞銀回覆本報查詢時表示，多收款項事件為該行經調查並碓認後，自行匯報予監管機構，此外已經制定全額償還受影響財富管理客戶的計劃。該行續指出，相關行為主要涉及部分債務證券及結構票據交易，涉事交易只佔訂單處理系統的小部分。瑞銀表示，涉事之個別人士的行為不可接受，亦違背公司的行為及原則。