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化妝品協會：「精神支持」多於實際作用

【明報專訊】李嘉誠基金會昨日公布針業零售業的中小企「應急錢10億」第二期詳情，香港化妝品同業協會監事長何紹忠表示，零售店舖平均每月開支逾十萬元，單靠6萬元資助實際作用不大，但認為應急錢可以算是「精神支持」，帶動社會各界關注行業難題，甚至提供協助，認為零售業需要政府更全面支援。

他解釋，近月社會風波持續，很多商店經常不能「打開門做生意」，旅客數目減少，遊客生意難以恢復，零售商戶靠本土消費支撐。何紹忠表示，早前政府加碼注資對中小企的BUD專項基金等，但措施主要是協助貿易類中小企發展內地及東盟市場，認為政府幫助零售業發展本地消費支援不足。

波鞋店Dream Sneaker 設有網店及實體門市，負責人CK表示，應急錢有一定作用，但名額不多，估計不同類型的零售店舖均一窩蜂地申請，所以中籤機會不大。CK認為，有租賃實體店的IG商店所承受租金頗大，而市民消費意欲減低會對實體門市造成衝擊，笑言：「抽中的話，講聲『多謝誠哥』；抽不到，唯有講聲『有心，有心』。」

有銅鑼灣糖果店東主表示，3萬元應急錢不算太多，甚至未夠支付一個月租金，申請者要經過抽籤，認為應急錢作用不大，惟直言會照樣填表申請，「始終有（應急錢）好過無」。她續指出，最實際的支援措施仍然是業主減租。

相關字詞﹕支援措施 香港化妝品同業協會 何紹忠 應急錢 化妝品 李嘉誠基金會

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