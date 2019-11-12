經濟
下一篇 上一篇

李嘉誠6億助零售業 下周一起可申請

【明報專訊】本港社會運動持續，部分熱門購物街道成為連串示威衝突「風眼」，加上港鐵及商場經常提早關閉，打擊本地零售業，本港首富李嘉誠再出手搭救，李嘉誠基金會昨日公布中小企「應急錢 10 億」第二期詳情，計劃派發合共6億元予零售業，申請日期為本月18日（下周一）至24日，預計12月中前開始發放資助，每間合資格商戶最高可獲6萬元資助，意味至少1萬家中小零售企受惠。

料1萬家中小零售企受惠

李嘉誠基金會表示，根據政府公布的零售業銷貨額數據，以及與零售業界人士溝通後，選定最受影響五大零售類別提供資助，包括「 藥物及化妝品」、「中藥」、「衣物、鞋類及有關製品」、「書報、文具及禮品」及「電器及其他未分類耐用消費品」。早前政府統計處公布，今年9月份本港零售總銷貨價值按年跌18.3%至299億元，按年比較，上述五大零售類別依次跌21.7%、18.2%、16.6%、9.6%及1.4%。

中小企若屬於上述範疇兼提供強積金供款證明，將可獲每宗6萬元資助；未能提供強積金供款證明，或其他未分類消費品零售商戶，每宗資助3萬元。至於為什麼參與強積金的五大零售類別商戶可獲發6萬元，其他商戶只有3萬元，基金會解釋，強積金是企業對社會承擔的指標。

申請準則方面，零售店舖須於5月1日前開業，而且為實體零售店舖，僱員人數少於50人，並需提供有效商業登記證、銀行戶口姓名及號碼。若合資格申請者多於第二期計劃的資助名額，基金會將由電腦隨機抽出成功申請者。

上一輪「應急錢」主要支援飲食業界，規模為2億元，今次第二期「應急錢」金額則加碼至6億元，問及零售業的資助總額比飲食業倍增，基金會表示，了解到業界情况及各數據後，認為安排合理，又稱參考業界意見後，決定不按地區分派「應急錢」。

只接受實體舖申請 超額會抽籤

自反修例風波爆發以來，網民將不同零售店分成黃藍兩派。對於批核過程會不會因為個別商戶的背景、經營理念或取態而有分別或限制，基金會強調，整個申請過程經由電腦系統處理，所有符合申請資格的申請者均有機會獲得資助。

基金會在新聞稿表示，會繼續以最信任的態度處理每一宗申請，風雨同行，又感謝大家的支持，讓應急錢計劃能發揮一點作用」。基金會提到，今次落實「應急錢」計劃過程中，得不少機構義務支持，包括匯豐銀行、會計師事務所羅兵咸永道、胡關李羅律師事務所、Google Cloud 、生活易及WeLab。

相關字詞﹕應急錢 李嘉誠基金會 零售業 反修例風波 示威

上 / 下一篇新聞

憂再引緊急法 恒指急挫724點 「八五罷工」以來最大跌幅 地產零售股重災
憂再引緊急法 恒指急挫724點 「八五罷工」以來最大跌幅 地產零售股重災
走資疑雲阿里上市 港元拆息全線升
走資疑雲阿里上市 港元拆息全線升
豬價推升內地通脹 A股受壓
豬價推升內地通脹 A股受壓
化妝品協會：「精神支持」多於實際作用
化妝品協會：「精神支持」多於實際作用
瑞銀濫收1.8億交易費 賠償兼罰款6億 涉債券及票據買賣 證監轟涉不誠實行為
瑞銀濫收1.8億交易費 賠償兼罰款6億 涉債券及票據買賣 證監轟涉不誠實行為
瑞銀今年因上市保薦缺失罰3.75億
瑞銀今年因上市保薦缺失罰3.75億
沙特阿美：石油需求或20年內見頂
沙特阿美：石油需求或20年內見頂
兩新股今掛牌 暗盤齊潛水
兩新股今掛牌 暗盤齊潛水
雲遊：李魯一辭主席職務
雲遊：李魯一辭主席職務
佳景盈警 首3季虧損擴至逾2億
佳景盈警 首3季虧損擴至逾2億
經濟日報發盈警 純利將顯著減少
經濟日報發盈警 純利將顯著減少
中國10月新貸社融遜預期 分析：地方債先發透支10月需求
中國10月新貸社融遜預期 分析：地方債先發透支10月需求
星展香港第三季多賺18%
星展香港第三季多賺18%
匯控：對港有承諾 冀社會盡快復常
匯控：對港有承諾 冀社會盡快復常
澳博料本月賭收跌 旗下酒店預訂率理想
澳博料本月賭收跌 旗下酒店預訂率理想
偉易達中期多賺三成 中期息0.17美元
偉易達中期多賺三成 中期息0.17美元
工總主席：工廠外移 港出口難恢復 料不會出現大規模結業裁員潮
工總主席：工廠外移 港出口難恢復 料不會出現大規模結業裁員潮
仲量聯行：廠商慎入市 惟未見沽樓
仲量聯行：廠商慎入市 惟未見沽樓
前美談判官員：補貼國企問題最棘手
前美談判官員：補貼國企問題最棘手
電子業總會：行業打擊大 提供搬廠資訊
電子業總會：行業打擊大 提供搬廠資訊
蘋果創新高 重登市值一哥 今年累升65％ 新增市值相當於一家摩通
蘋果創新高 重登市值一哥 今年累升65％ 新增市值相當於一家摩通
貿易談判添憂 美股早段回落
貿易談判添憂 美股早段回落
天貓雙11交易額升26％
天貓雙11交易額升26％
陳茂峰：監管機構保持獨立很重要
陳茂峰：監管機構保持獨立很重要
張兆聰：港資股要避 中資股也有隱憂
張兆聰：港資股要避 中資股也有隱憂
金曹：好友沒誘因推高 本月見28000機會減
金曹：好友沒誘因推高 本月見28000機會減
技術取勝：新世界宜守穩10.5元
技術取勝：新世界宜守穩10.5元
劉思明：港衝突升溫 中資股價值未損
劉思明：港衝突升溫 中資股價值未損
周顯：正經做生意反被淘汰
周顯：正經做生意反被淘汰
湯文亮：社運下買股好過買樓
湯文亮：社運下買股好過買樓
BSD上月稅款近9億 16月高 業界：反映境外客毋懼社會動盪掃貨
BSD上月稅款近9億 16月高 業界：反映境外客毋懼社會動盪掃貨
栢慧豪園繳SSD後仍賺51萬
栢慧豪園繳SSD後仍賺51萬
海怡半島成交增 半月13宗超上月
海怡半島成交增 半月13宗超上月
山水盈周五首輪開售82伙
山水盈周五首輪開售82伙
偉業街93WYS意向呎租36元起
偉業街93WYS意向呎租36元起