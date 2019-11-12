李嘉誠6億助零售業 下周一起可申請

料1萬家中小零售企受惠

李嘉誠基金會表示，根據政府公布的零售業銷貨額數據，以及與零售業界人士溝通後，選定最受影響五大零售類別提供資助，包括「 藥物及化妝品」、「中藥」、「衣物、鞋類及有關製品」、「書報、文具及禮品」及「電器及其他未分類耐用消費品」。早前政府統計處公布，今年9月份本港零售總銷貨價值按年跌18.3%至299億元，按年比較，上述五大零售類別依次跌21.7%、18.2%、16.6%、9.6%及1.4%。

中小企若屬於上述範疇兼提供強積金供款證明，將可獲每宗6萬元資助；未能提供強積金供款證明，或其他未分類消費品零售商戶，每宗資助3萬元。至於為什麼參與強積金的五大零售類別商戶可獲發6萬元，其他商戶只有3萬元，基金會解釋，強積金是企業對社會承擔的指標。

申請準則方面，零售店舖須於5月1日前開業，而且為實體零售店舖，僱員人數少於50人，並需提供有效商業登記證、銀行戶口姓名及號碼。若合資格申請者多於第二期計劃的資助名額，基金會將由電腦隨機抽出成功申請者。

上一輪「應急錢」主要支援飲食業界，規模為2億元，今次第二期「應急錢」金額則加碼至6億元，問及零售業的資助總額比飲食業倍增，基金會表示，了解到業界情况及各數據後，認為安排合理，又稱參考業界意見後，決定不按地區分派「應急錢」。

只接受實體舖申請 超額會抽籤

自反修例風波爆發以來，網民將不同零售店分成黃藍兩派。對於批核過程會不會因為個別商戶的背景、經營理念或取態而有分別或限制，基金會強調，整個申請過程經由電腦系統處理，所有符合申請資格的申請者均有機會獲得資助。

基金會在新聞稿表示，會繼續以最信任的態度處理每一宗申請，風雨同行，又感謝大家的支持，讓應急錢計劃能發揮一點作用」。基金會提到，今次落實「應急錢」計劃過程中，得不少機構義務支持，包括匯豐銀行、會計師事務所羅兵咸永道、胡關李羅律師事務所、Google Cloud 、生活易及WeLab。