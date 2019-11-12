走資疑雲阿里上市 港元拆息全線升

金管局：拆息若因IPO扯高

銀行可用貼現窗

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港元短期拆息上升主要源於社會衝突升溫，認為過往社會氣氛都直接影響拆息反應，並反映在隔夜拆息上；中長期拆息攀升方面，明顯是因阿里巴巴來港上市所致。至於未來拆息走勢，他認為要視乎阿里巴巴實際上市時間，若反應理想，估計1個月拆息將升至接近3厘水平，一周拆息會升越3厘以上。

就阿里巴巴在港招股，金管局發言人稱，大型招股活動或令市場對港元資金的需求增加，拉高拆息，但其他因素變化亦影響資金供求，故難以準確預測港元拆息的變化。當局又指出，現時銀行持有約1萬億港元的外匯基金票據和債券，銀行有需要可以將票據作為抵押，經貼現窗向當局借入港元隔夜資金作結算之用，若流動資金緊絀亦可利用備用流動資金，安排獲取港元有期流動資金。現時金管局貼現窗息率為隔夜息2厘。

據彭博社數據港元3個月遠期點飈升至70，為2016年以來高位，反映市埸對港息預期偏高；12個月遠期匯價大跌逾100個基點，至7.846水平。據彭博社報道，港元遠期點上升反映本港現金供應市場將趨緊縮，示威活動使不少銀行交易員提早下班，亦令資金供應緊張。報道又預計，港元匯率阿里巴巴招股期內將保持高位及走強，凍資期結束後港元或會有所波動，預料年底時或將跌至7.84至7.85水平。