憂再引緊急法 恒指急挫724點 「八五罷工」以來最大跌幅 地產零售股重災

明報記者 歐陽偉昉

上周六中國公布通脹率創7年新高，市場擔心會約制人民銀行貨幣寬鬆的空間，人民幣匯價再跌穿7算，拖累A股（見另文）和中資股表現，國指昨跌2.47%，收報10,613點，大市成交865億元。港府在昨日下午2時許澄清，就網上有傳聞指政府會實施《緊急法》宣布停工、停市及停學，表示絕無其事。至昨晚11時15分，恒指夜期收復27,000點，報27,148點，高水221點。

示威衝突升溫影響本地股表現，MSCI香港指數昨最多跌2.88%，創8月5日以來最大跌幅。本地地產股成為重災區，太古地產（1972）跌5.22%、九倉置業（1997）跌4.52%、新地（0016）跌4.3%。零售及餐飲股亦下挫，莎莎國際（0178）跌5.45%，大家樂（0341）跌4.91%。

港府澄清傳言 夜期高水逾200點

停市傳聞累及本地金融股，友邦（1299）跌3.4%，中銀香港（2388）跌3.01%。美國就逐步撤銷對華進口關稅存在暗湧，貿易股受累，瑞聲科技（2018）上周五公布的第三季純利差過預期，昨跌5.42%為表現最差藍籌，萬洲國際（0288）亦跌3.78%。石藥（1093）昨升0.48%，是唯一上升的藍籌。

恒指250天線 一周內得而復失

恒指上周初收復250天移動平均線，至昨日失守，第一上海首席策略師葉尚志認為，雖然上周扭轉反覆向下的形勢，但主要是靠外圍股市帶動，缺乏本地的內部因素支持，未能完全確信已經重回升勢，昨日沽空比率由上周約13%升至17%，反映有淡友開始出現。他認為恒指下一步要視乎恒指可否守住26,500點水平，市場預料周四公布的中國消費、固定投資數據較差，不排除到時淡友借勢再沽。

葉尚志：周四內地數據出爐 淡友借勢再沽

耀才證券研究部總監植耀輝認為，恒指上周累升500點後，在27,500點水平見強大阻力，本地示威、A股疲弱，和中美貿易談判不確定的影響下，恒指昨日跌逾700點，預料後市支持位會在26,500點。他指出，重磅股騰訊（0700）將於周三公布第三季業績，聯儲局主席鮑威爾於周三和周四出席國會聽證會，兩者對股市均有不少變數，本周有相當大的波幅。