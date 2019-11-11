駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市

明報記者 王俊騏

理柏早前公布強積金表現數據，第三季港股基金備受重創，急跌近7%，期內只有韓國股票基金表現比港股更差，人均計第三季強積金蝕2623元。

美世投資統計亦發現，第三季供款持續湧入低風險資產，約三成供款淨流入重債輕股的預設投資，另24%供款流入債券。不過，以月計強積金表現看來有所好轉，10月強積金錄得2.01%升幅，較9月時升幅不足1%改善，其中以大中華股票基金跑贏，同期升5.43%，相信與A股和港股反彈有關。而亞太區股票、日股及中國股票基金，都有超過4%升幅。

波動市况 退休者宜增強防守

至於在大中華基金類別之中，近3個月又以「萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金」表現最好，升幅達到16.97%。台股做好相信也是大中華基金跑出的原因之一。台股當紅主要受中美貿易談判接連傳出好消息，加上龍頭股業績理想，還有新台幣持續升值所帶動。三大龍頭台積電、鴻海與大立光成主要引擎，其中台積電上星期股價又創新高，市值首次突破8萬億新台幣。

踏入11月環球股票市場稍見起色，港股亦重上27000點，但對於踏入退休年齡人士而言，市况仍然波動下，增強組合防守還是重要考慮，而「懶人基金」也是一個主要選擇。「懶人基金」分為「核心累積基金」及「65歲後基金」，表面上重債輕股表現會較差，但今年回報其實絕不遜色。懶人基金已推出逾兩年，特點是隨年齡自動降低投資風險，並於環球市場分散投資，如65歲後基金組合比例，調整到為八成環球債券和兩成環球股票。惟在今年在股市波動下，不少65歲後基金仍有近一成回報，例如「恒生強積金智選計劃-65歲後基金」今年以來都有9.39%回報。

核心累積基金的回報則更高，今年表現最好為富達退休集成信託核心累積基金，回報達到14.62%，其餘大部分都有一成回報以上。再對比同期港股基金表現，表現最好的永明強積金香港股票基金回報有14.23%，表現相若，也反映出「懶人基金」表現不差。而且，「懶人基金」還有一項優勢—便是收費設上限，管理費及經常性實付開支，不可分別超過基金每年淨資產值的0.75%及0.2%。

倘貿戰稍緩 可留意美股基金

對於退休人士的強積金組合建議，駿隆集團執行董事王玉麟認為，退休人士應根據自身的風險胃納決定投資組合，一般退休時的風險胃納會較低，需投資更多於保守基金，若環球利率持續下跌時，債券基金短線有望跑贏。他指強積金保守基金提供的回報扣除管理費後，實則與銀行存款回報相近，反而認為中期債券基金會提供較高回報。雖然股票基金回報改善，但他指中美貿易戰和英國脫歐都對投資市場帶來極大影響，估計年內股市仍會持續波動，如貿戰稍見緩和和美國持續低息環境，對美股會較有利，意味也可留意美股基金。而實際上今年以來表現最好的強積金基金類別，正是美股基金，回報逾兩成。

[退休綢繆]