美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬

明報記者 葉煜燊

美孚新邨自今年7月平均呎價升穿1.5萬元水平，創下屋苑平均呎價歷史新高後，樓價隨即下挫逾一成，並一直徘徊1.3萬元水平；而交投走勢同樣偏弱，未能突破20宗關口，上月全月錄得18宗成交。本月截至6日屋苑錄得兩宗成交，平均實呎13129元。中原高級分行經理余考成表示，自政府推出放寬按保後，近日市場氣氛相當不俗，大部分千萬以下、符合申請按保的單位獲承接。惟手持千萬單位的業主見承接力強硬，隨即心雄，收窄議價空間至3%，準買家只好靜待時機才入市，令交投處膠着狀態。

寶明苑開放式劈價逾一成沽

雖然整體二手交投轉旺，但個別屋苑仍有零星低價成交。世紀21分行經理魏仕良表示，將軍澳寶明苑A座中層1室，實用212方呎，開放式間隔，原業主今年9月以392萬元放售，至近日勁劈42萬元或10.7%終獲承接，以350萬元（已補價）易手，實呎16509元，較今年高位回落12%。原業主2010年2月49.6萬元（未補地價）買入，預期扣除補地價後，業主可獲不俗利潤。

御金‧國峯開放式見5年新低

油麻地豪宅御金．國峯的樓價同樣大跌。據土地註冊處顯示，屋苑6座中低層F室，實用322方呎，開放式間隔，以570萬元易手，呎價17702元，低估值逾一成，且售價與同座同面積高層F室2014年成交價570萬元相同，創下5年新低。原業主2011年504萬元一手買入，持貨近8年帳面僅賺66萬元或13%。

盈翠2房逼千萬元破頂

另一邊廂，受青衣區內新盤帶動，區內二手繼續熾熱，其中區內龍頭屋苑之一的盈翠半島，有兩房直逼千萬元。美聯首席高級營業經理蘇順華表示，上述單位為3座高層H室，實用面積518方呎，在市場放盤約半年，原叫價1030萬元，惟一直乏人問津，最終減價47萬元或4.6%，以983萬元沽出，呎價18977元，樓價創屋苑標準分層2房戶歷史新高。據指單位原業主於1999年以329.7萬元買入，帳面獲利653.3萬元，期內升值約2倍。

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