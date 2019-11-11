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深水埗愛海頌主打2房

【明報專訊】雖然本港示威衝突持續多月，甚至上月政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》而令局勢升溫，惟發展商無懼惡劣市况繼續推出新盤。由長實（1113）和市建局合作發展的愛海頌，位於其中一個衝突「主戰場」深水埗，主打2房單位，佔全盤單位總數逾七成，料不乏家庭客捧場，而樓盤自10月中開售至今，累計售出約230個單位。

明報記者 周綺琪

攝影 劉焌陶

鄰近南昌邨的愛海頌，各座分別位處深水埗海壇街201、203號及218號地盤，樓花期約20個月。整個項目由4座住宅大廈組成，提供876伙，全為2房和3房單位；其中2房戶共653伙最多，佔全盤單位總數75%，實用面積為474至507方呎；3房戶218伙，實用695至786方呎，佔全盤25%；另項目亦設11個天台特色戶。值得一提的是，項目未有提供近年頗受投資者歡迎的200餘方呎開放式戶。

最細474呎 不設開放式戶

發展商早前開放經改動的3房示範單位，以屋苑第5座28樓B室作藍本，實用面積771方呎。客飯廳長形開則，客廳空間足夠放置4座位梳化和茶几，飯廳亦可擺放6人圓形餐枱，另連22方呎露台。

主人睡房空間闊落，放置雙人牀和衣櫃後仍可三邊上落牀。設計師將毗鄰睡房打通，變成儲物房，空間更實用。主人套廁方面，主要以白色石材鋪砌，設計師把間隔牆拆除，使原有的走廊位置歸納成套廁一部分。另一間睡房間隔四正，空間足夠放置單人牀及一組衣櫃。

單位浴室則以企缸取代原有浴缸，但沒有通風窗。廚房採用傳統梗牆間隔設計，雪櫃、電磁爐、洗衣機等一應俱全，設計師又把原有的儲物房間隔牆拆除，改為酒櫃及儲物櫃，增加廚房空間。

部分高層單位享海景

除3房示範單位外，發展商亦開放一個2房連裝修示範單位，以第3座28樓E室為藍本，實用面積507方呎。單位大廳擺放了橙色梳化和掛畫作裝飾，營造時尚都會味道，廚房則採開放式設計。主人房與另一睡房打通，擴大主人家的寢室空間。項目雖然並非臨海而建，但部分高層單位仍可遠眺海景。此外，值得注意的是，部分單位面向西九龍走廊，發展商於相關單位設置雙層窗，以減低汽車聲浪。另屋苑車位僅36個，車位與單位數目比例約1：24，駕車業主須留意車位不足的問題。

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