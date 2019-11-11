鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億

上述強拍申請為今年第34宗申請，較去年同期錄29宗申請，按年增加17%。據強拍申請文件顯示，鄧成波透過星粵發展有限公司，申請上述大角嘴廣東道1163號、鴉蘭街5B號中華漆廠大廈進行強拍，以便統一業權重建。文件指，星粵發展已持有整幢物業21份業權中的18份，即佔約85.7%，而餘下3份業權、即約14.3%，由雅蘭置業有限公司持有，董事包括中漆集團（1932）及北海集團（0701）主席林定波等。

市場今年第34宗申請 按年增近兩成

中華漆廠大廈佔地約8000方呎，現為一幢9層高的工廈，據測量師估計，物業最新估值約3.3億元。值得一提的是，北海集團與鄧成波家族過往都有生意來往，如2018年北海集團以9億元向鄧成波出售西貢康定路7號及9號的兩幢中華製漆廠房，同時以5.3億元向鄧成波收購「簡悅酒店•銅鑼灣」，鄧成波兒子則以月租132.5萬元租用3年。

資料顯示，鄧成波持有的九龍城衙前塱道3至13號，去年亦向土地審裁處申請強拍，項目樓高6層，1967年落成，樓齡約51年，鄧成波等人持有當中八成業權，餘下則由金朝陽集團（0878）主席傅金珠或相關人士持有，項目當時估值約6億元。

鄧氏亦就持有逾80%業權的尖沙嘴嘉蘭圍3號申請強拍，項目佔地3660方呎，預計將重建作商廈，可建近4.4萬方呎，項目估值約4.34億元。