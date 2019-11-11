雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億

周末一手沽60伙跌逾七成

資料顯示，5幢別墅分別為葆雲徑1號別墅、 2號別墅及5號別墅，實用面積為2181方呎、2161方呎及2161方呎，分別以4510.3萬元、4512.1萬元及4545.5萬元成交，實呎為20,680元、20,880元及21,034元。另外，蔚雲徑2號別墅，實用面積2151方呎，以5107.4萬元成交，實呎23,744元；芊雲徑5號別墅，實用面積2151方呎，以5100萬元成交，實呎23,710元。

山水盈五日累收200票超額2倍

綜合市場資訊，剛過去周末一手新盤共沽出60伙，按周回落逾七成，當中三分之一、即20宗為億京旗下荃灣映日灣所錄得。內房恒大（3333）在港獨資發展的首個住宅項目、位於掃管笏的恆大．珺瓏灣，亦沽出約11伙；佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯分別以563萬元及540.9萬元售出2伙1房單位。

此外，樓花期17個月的路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈，自公布以平均實呎13,382元推出首批單位後，5日累收約200票，按首批67伙計，已獲得超額認購近2倍。另一邊廂，早前臨時煞停賣樓的內房福晟國際（0627）何文田喇沙利道晟林，將於今日推售30個實用面積由260至419方呎單位。