十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低

鴨脷洲海怡半島錄得兩宗成交，鰂魚涌康怡花園及將軍澳新都城各錄得一宗成交，其餘7個屋苑零成交。

放寬按保後上月周末高見26宗

事實上，受惠於放寬按保後，上月下旬兩個周末，十大屋苑分別錄得20宗及26宗成交，不過踏入本月後已見回軟，剛過去周末更僅錄4宗成交。中原地產分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園周末僅錄1宗成交，位於D座低層01室，實用面積596方呎，以968萬元沽出，實呎16,242元。

受惠放寬按揭成數政策，屋苑成交暢旺，本月累計已得6宗成交，與上月同期1宗成交相比，交投量明顯反彈，並已追平上月全月6宗成交的紀錄。同區南豐新邨亦緊接起動，剛過去周末連錄4宗成交，累計本月共錄得12宗成交。

美景花園2房戶反價3% 526.8萬易手

另外，青衣明翹匯銷情熾熱，帶動區內二手交投。中原市務經理葉健聰表示，鄰近明翹匯的美景花園，位於7座低層A室，實用面積401方呎，2房間隔，以526.8萬元易手，實呎13,137元，成交價較最初開價高3%。原業主於2010年8月以171萬元購入，持貨9年，帳面獲利約355.8萬元或2.1倍。

愉景新城3房980萬 1個月賣貴近5%

荃灣愉景新城亦錄得本月首宗成交。美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，愉景新城1座高層F室，實用面積653方呎，屬3房1套間隔，新近以980萬元成交，實呎15,008元。資料顯示，同類單位為5座高層F室，曾於上月以938萬元易手，而是次成交價則較1個月前高出42萬元或4.5%。原業主於2011年以475萬元買入，持貨8年，帳面獲利505萬元，物業升值逾1倍。