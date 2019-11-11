珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%

上季呎租高見73元 貴絕新界

不過，租賃旺季過後，二手私宅租金跌勢未止。中原統計指，私樓平均呎租連跌3個月，上月份錄得36.2元，按月跌2.2%，為逾3年半最大跌幅，納米盤租金亦明顯下跌。市場消息稱，珀玥最新一宗租務成交位於高層F室，實用面積258方呎，1房間隔，新近以1.4萬元租出，呎租54.3元，較高峰的72.6元低25%；業主2018年以611萬元購入，租金回報約2.7厘。

「龍牀盤」178呎戶減租一成租出

另一邊廂，同樣位於新界的納米盤、屯門「龍牀盤」菁雋，新近亦有開放式戶以7200元租出。中原分行經理葉津榮表示，菁雋高層29室，實用面積178方呎，業主最初叫價8300元放租，惟在租客同意預繳一年租金下，減租1100元或13%，最終以7200元獲承租，呎租40.4元。業主今年7月以295.4萬元買入，租金回報約2.9厘。

上月私宅按月跌2.2% 3年半最勁

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年7月份呎租重返37.9元的歷史高位後，隨即進入調整階段。租金至今連跌3個月，兼跌幅持續擴大，8月跌1.1%、9月跌1.3%及上月跌2.2%，累計跌幅達4.5%，相信租金走勢持續向下，估計即將重返今年2月低位35.6元，現時僅相差1.6%。上月份私人住宅實用面積平均租金最新錄得36.2元，跌幅為逾3年半最大。