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本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓

【明報專訊】本季入伙新盤單位再度急升。本報統計，本季預計有14個主要新盤入伙，共涉約6620伙，按季大升逾七成；今年全年入伙量勢高達2.1萬伙，料創約10年新高。本季入伙盤中，以200至300方呎「納米樓」為主打，共涉2871伙，佔本季整體入伙量幾近一半。有分析認為，隨着入伙單位上升，租盤供應亦大增，尤其納米戶的租金將首當其衝受壓。

明報記者 張允亭

本季入伙盤中，納米項目供應逼近3000伙，並全數位於港島及九龍市區，其中單是恒地（0012）已佔4個，包括西環翰林峰、西營盤藝里坊‧1號、香港仔田灣南津‧迎岸及大角嘴利奧坊‧凱岸。其中南津‧迎岸自上月起陸續收樓，提供142伙，超過六成半為實用面積164至195方呎的開放式戶。項目連錄多宗開放式戶租賃成交，其中位於中層F室，實用面積194方呎，新近以月租9,500元租出，呎租49元；業主去年以395萬元購入，租金回報2.9厘。

14盤涉6620伙 全年破2萬伙10年新高

另外，美聯營業經理陳凱迪表示，預計12月入伙的翰林峰，現時約有98個租賃放盤，佔最多數的開放式戶租金叫價由2.1萬至2.2萬元、1房叫價約3萬元、2房則叫價3.6萬至4.2萬元。與此同時，九龍區新入伙的馬頭角翰畋亦錄得租賃成交。利嘉閣分行經理黃旨焌表示，翰畋高層C室，實用面積268方呎，1房間隔，以14,500元租出，呎租約54元；業主2017年12月586.9萬元購入，租金回報約3厘。

放寬按保後影響「納米樓」價值

今季入伙盤以新界區數量最多，5盤合共約有3749伙，以將軍澳日出康城晉海和晉海II最受矚目。香港置業助理分區董事劉浩勤指，晉海現時約有49個放租盤，其中將軍澳晉海1B座低層E室，實用面積495方呎，屬2房間隔，新近以1.75萬元租出，呎租35.4元；按業主以625萬元購入價計，現享3.4厘回報。至於近年成為新盤供應重鎮的大埔白石角，區內的海日灣亦開始收樓及入伙。中原客戶經理周子俊表示，海日灣暫錄得2宗租務成交，其中C閣2座中層C室，實用面積1067方呎，屬3房1套連工作室及廁間隔，以3.3萬元租出，呎租約31元，業主於去年12月以1480.4萬元購入，租金回報約2.7厘。

資深地產分析員林一鳴表示，納米樓租金近2年持續下跌，隨着單位供應增加，相信租賃回報並不樂觀；而政府放寬按保後，買家可以較低的首期入市，以往主打納米樓的新盤備受投資者追捧，但近年已陸續出現二手蝕讓個案，預料樓價升幅將跑輸大市，影響投資價值。

相關字詞﹕海日灣 晉海ii 晉海 翰畋 利奧坊‧凱岸 南津‧迎岸 藝里坊‧1號 翰林峰 入伙盤

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