李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客

回顧施政報告公布前市場觀望氣氛濃厚，公布放寬按揭後樓市明顯升溫，發展商重拾推盤步伐，銷情熾熱。根據本行資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，不包括村屋物業以及部分特殊個案下，10月中施政報告公布至今超過3星期，以10月16日至11月6日的22日計算，新盤單位(包括全新盤及貨尾)共售出約1,824伙，比起公布前的22日(以9月24日至10月15日計算)的616伙，高出約196%。

值得留意，根據本行資料研究部綜合地政總署資料顯示，今年首10個月合計共有25個項目已獲批預售樓花同意書，涉及單位合共11,793伙，而當中已推出市場的項目有18個，涉及單位逾9,500伙，以單位計即逾80%。

而10月有3個新申請預售樓花同書，共涉998伙。

本月有多個新盤項目陸續推出搶客，亦有新盤餘貨新增優惠吸客，新盤戰進入白熱化階段，爭取於空置稅實施前推盤，不少開價克制，力吸市場客源。

近日新盤市場集中於新界區，早前元朗錦田新盤以較同區二手市價低開逾一成登場，首輪銷售單位即日沽清，成為逾4個月以來首輪售出最多單位新盤，可見市場承接力佳。

香港置業行政總裁

[李志成]