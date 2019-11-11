布少明：供應未缺 入市置業有得揀

不過，與其要靠機率不高的「六合彩」搵首期，不如依靠自身努力，加把勁儲蓄圓置業夢。幸而近期政府於施政報告中公布新按保措施，令市民「不求人」買樓的難度有所減低。事實上，自從《施政報告》公布以來，一手市場「百花齊放」，發展商加快帶動一手交投較公布前明顯上升。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，10月中施政報告公布至今已超過3周，若以10月16日至11月6日的22日計算，新盤單位(包括全新盤及貨尾)合共售出約1,824伙，比起公布前的22日(9月24日至10月15日)的616伙，高出近2倍。

現時樓市氣氛向好，發展商亦趁勢推盤，如愛海頌、恆大．珺瓏灣、明翹匯及ONE EIGHTY已先後登場，帶動一手交投較公布前明顯上升。本年迄今新盤銷售量已超過1.75萬伙，已較2018年全年約1.57萬伙高出超過一成。二手方面，自從新按保措施實施以來，二手市場仍然持續火熱，不少業主借勢略為提價放盤。值得一提的是，有部分準上車客憂慮優質盤源買少見少，故急急入市。目前「零息時代」已重臨，理論上應為樓市或其他資產市場帶來上升動力，所以樓市後市穩中向好可期。不過，以上述情况來看，樓市短期供應未算非常緊絀，如買家想透過新按保計劃上車，仍然有得揀。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]