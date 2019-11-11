廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升

香港是世界頂尖大都會城市，加上鄰近中國的龐大人口市場，在現今全球化的世代，無論任何國家或城市，只要能夠吸引外來買家，那麼當地人便不得不面對來自全球各地的競爭，香港樓價焉能不貴呢？

筆者認為，香港人絕對要把目光放長放遠，要加強世界觀的思想，不能只局限於本土的認識，那麼香港未來才能有更寬更廣的發展。就如香港是中國的領土，如果從整體發展的概念看，中國地大物博，無論是生意商機或土地供應等，確實對香港有百利而無一害。加上中國近年推展粵港澳大灣區的發展，這些協同效應，確實增加了港人的機會。

一二手成交 顯著上升

近期市况方面，新一份《施政報告》出場後，焦點之一是放寬首置按揭保險的樓價上限，樓市即時立竿見影，無論一手或二手成交都顯著上升，惟樓價指數仍然向下，筆者相信這是滯後的數字。就如地產代理監管局月初公布業內從業員人數連跌三個月，筆者相信這些數字也是滯後的反應；因為地產代理是多勞多得的行業，遇上利淡的季節，很多從業員都會自然流失；反之旺市時，代理人數又如雨後春筍。

過去一個月，地產市場確實回暖，主要受惠放寬按揭成數及銀行減息等因素，地產代理從業員需要培訓及考牌，最快都要三個月至半年，筆者相信在未來的三個月至半年就會反映從業員人數的變化。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]