陳永傑：寬按保 有利放水利樓市

受到中美貿易戰衝擊，一年多以來本港銀行貸款市場表現呆滯，加上近月社會事件發生，貸款成績進一步萎縮，只有個位數增長。

臨近年底，本港經濟又不太好，部分已經已快將達標的銀行開始「揀客」，避免壞帳出現，尤以面對無抵押貸款更要小心謹慎。由於香港以至世界經濟轉壞的機會增加，部分銀行界人士預期貸款放緩至低增長甚至無，今年成為銀行業艱苦經營的一年。

二手樓市回復生機

意想不到的是，特首林鄭月娥第三份施政報告竟然放寬住宅按揭保險，冰封的二手樓市回復生機，立竿見影地看到二手樓成交明顯增升，甚至一手樓亦轉旺。

本港不少市民本來有供樓能力卻無近半樓價的足夠首期購買二手樓，他們冷待二手樓而轉投一手樓，藉着發展商提供的一手樓優惠才可成功「上車」，使到一手樓獨旺。放寬按保之後，二手樓首期入場門檻立即大幅降低，有能力置業的買家驟增，二手樓即時成交升溫。有能力置業的市民對於銀行來說都是優質顧客，但過去二手樓高入場門檻使到這些實力派按兵不動，銀行不容易接觸到他們。現在實力派現身不僅為銀行提供大量優質新客源，又是比較安全的有抵押顧客，對於銀行貸款業務必有實質幫助。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]