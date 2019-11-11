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湯文亮：政府就是欠缺了第十個人

【明報專訊】有老友問我點解要寫〈細價樓爆煲論〉，至今仍然是別人笑柄，老友不明白，作為一個在地產行業搵食的人，我有責任提醒大家物業市場的危機，尤其是在大家情緒高漲的時候，老友唔明白點解我話有責任。

缺夠份量者 預警危機

其實，當時樓市每日攀升，提醒大家的確是害了大家，但已經有無數人講樓市好話，我就要做第十個人，在責任提醒大家，這是猶太人的「第十個人理論」，又稱為「魔鬼理論」，老實說，第十個人錯的機會很大，不過仍然要有第十個人，而且一定要是一個夠份量的人，才可以避開危機，今次社會運動，就是政府欠缺了第十個人，如果當日有一個夠份量議員或者官員以辭職來反對「逃犯條例」，社運有可能不會出現，現在講已經是明日黃花，不如考慮一下如何結束今次社會運動。

有很多人知道我曾經親身到新加坡，台灣甚至北京找業主，成功買入他們在香港的物業，不少人問我有何良策，我一向都會話因緣際遇，這個不是理由的理由很多人都接受。

其實，每一次我都小心了解對方要價，如果我們能夠接受，我才飛到當地與業主洽商，我曾經試過開低價，然後逐少逐少加上去，但唔理想，於是我改變策略，一開始就畀一個令業主心動的價，成功機會大得多，政府希望用一些小恩小惠來解决今次社運，我覺得是浪費時間，現在每拖一日，就會有更多人被捕，社運更難結束，只要用大刀闊斧方法，才有機會化解今次危機。

政府小恩小惠 浪費時間

現在應該從被捕的人考慮，已經超過有3000人被捕，而且陸續有來，如果政府夠膽，應該表示在發表之前未有被捕的人不會被捕，已經被捕的人罪名可能會很重，但刑罰可以很輕，而且，在前線被煽動的人罪名要大幅低於煽動別人的人，被煽動的人多，煽動別人的人少，用這個大原則解决，社運才會有結束的一日，雖然有很多人話應該用強力行動解决今次社運，我絕對唔同意，即使令市况回復平靜，但問題仍未解決，就好似政府推出辣招印花稅來解决樓價飈升一樣，初時的確有效，但如果唔解決供應不足這個老問題，樓價始終會作出報復式反彈，究竟這是一篇時事評論文章抑或是樓市評論文章，我自己也不知道。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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