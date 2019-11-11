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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸

【明報專訊】中原城市領先指數終於反彈，應該也是這一輪樓價下跌周期的結束，又再步入一個上升軌道，過去兩三個月樓價下跌，但是我不斷地勸想賣樓的人不好賣樓，特別是賣掉自住的那個物業，賣了很可能就買不回來了。

現在，特區政府推出新的按揭保險計劃，我認為買得起、供得起的人應該盡快入市，愈遲樓價只會愈高，現在是新的上升周期的開始，趁目前香港社會動亂，不少人仍然看不清樓市走勢時，趁樓價仍未步入起飛階段時抓緊時機入市，只要供得起，買入之後就不必理會樓價短期內的升跌。

買得起供得起應快入市

樓市與股市在走勢上有一個相當大的不同點是，樓市一旦由升轉跌，或由跌轉升，往往就是一個中期的走勢轉向，股市則經常會出現一天升一天跌的現象，難以捉模，現在正是中原城市領先指數十連跌之後的第一次反彈，也極有可能是新的升勢的開始。

樓市轉勢，當然也是時候趁低吸納地產股。地產股股價的反應往往比樓價反應大數倍，樓價跌5%，地產股跌20%，同樣的道理，只要樓價回升5%，地產股也可以回升20%。當然，也許有人會擔心地產公司旗下出租物業會面對零售不景的壓力而減租，但這些地產股在過去一段日子股價調整幅度早已超越反映了這個問題與擔憂，以收租為主的九倉置業（1997）為例，股價由今年年中61元高位跌至10月初，已跌了三分之一的股價，除非租金在未來永遠只是今年的三分之二，否則，股價可以說已完全反映了租金下跌的壓力。

早前股價跌幅 已反映租金壓力

近日，九倉置業的母公司會德豐已經數次增持九倉置業的股份，長實（1113）的李嘉誠更早在長實股價跌至60多元時就開始增持，愈買愈跌，愈跌愈買，對李嘉誠而言，這種行動不叫做「溝淡」，而是「收集」，李嘉誠錢多，不可能一入市就大手買齊自己想增持的股份，如果他一次過非常大手的買，股價會突然猛漲，大大增加他增持的成本，因此，他採用的方法是分段收集，一旦增持，不論股價升跌都會依計劃增持。

大孖沙趁低「收集」旗下地產股

眾多的地產股中，新世界發展（0017）也許是近日反彈勢頭最好的一隻，上周末股價收市前為11.5元，與8月低位相比，上升了近30%，相信其中一個原因就是新世界發展於尖沙嘴的新大廈終於落成開始收租，其K11 Musea在目前香港旅客數量下降的同時，依然人山人海，K11 Musea的建築設計很有特色，成了人人前往「打卡」的勝地。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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