王弼：貿易協議又似爛尾收場

冀中美達共識 市場非理性亢奮

事實上，對於所謂第一階段貿易協議，市場已進入非理性亢奮，情况跟本年4月非常相似，為何說非理性呢？上周四是最典型的例子，當有報道引述中國商務部，說中美已經同意取消關稅，股市即時炒上（幅度雖不算高）。但只要花兩三分鐘觀看內文，就知道這只是中方的說法，未經美方確認。再細心閱讀，更發現中方所指，其實是重申其要求美方必須撤銷關稅的一貫立場，說法並無新意。簡單地說，中方是指「如果」美國撤銷關稅，中方就會同意。把這說成是中美達成共識，當真消息把股市炒上，我不知有份編寫頭條的記者，是有心還是無意！

令人更驚奇的，是在愈來愈多證據證明中美並未達成協議下，買盤仍然湧現，被炒起的美股各大指數仍不肯回吐，直至周五晚特朗普親口說他並未同意取消關稅，美股才出現較大的回吐，不過很快又有買盤承接，最後仍以歷史高位收市，反映市場對中美達成協議的期望已達100%，甚至已過度反映。

事實上，有報道指上周五市場的貪婪指數（Greed Index），由7日前的88，已升至91，離「滿分」100不遠！

話說回頭，從侵叔的字裏行間，要他撤銷部分關稅並非不可能，但相信中方須付出高昂代價，例如簽約地點，必須在美國，甚至是農產品大州艾奧瓦州。至於購入農產品的數量，四五百億美元的數量早已是市場共識，但基於美國總統大選不夠一年就會舉行，相信侵叔必會要求購買在一年內完成（而不會是市場消息指的兩年內）。最難達到的一點，是何時找數，因為傳出中方購入巨額農產品的消息，已經不知多少遍，但總是口惠不實。相信中美要達成協議，侵叔很可能加入先付款後付貨的條款。

市場對中美達成協議全面樂觀，來來去去的理由都是因為（1）侵叔喜歡美股不斷上升；（2）侵叔面對選舉壓力，不得不妥協；（3）侵叔備受彈劾困擾。其實，自貿易戰爆發以來，上述三個理由何時不適用？只是較早時期，侵叔未有眾議院彈劾案纏身，傳媒就拿「通俄門」大做文章而已。

曾幾何時，所有西方左派傳媒如CNN、WaPo、NYT、FT等，不都言之鑿鑿咬定侵叔通俄，必定被彈劾下台嗎？「通俄門」最後成為笑話（到現時還有人會跟你說，普京是侵叔的老闆），此門不通，就祭出「通烏門」，老實說，這些無聊指控，都是民主黨不能派出一個似樣的候選人挑戰侵叔罷了。

美股升得太多後急跌 更不利特朗普

至於侵叔想美股不斷上升之說，當然，在選舉年，侵叔希望美股維持高位是完全可以理解。不過，如果只漫無目的不斷把美股炒上，萬一到2020年暑假美股過熱（現在美債10年孳息率已升穿1.9厘），迫得聯儲局加息，加上北京出招打擊美股，侵叔不能連任的風險便更高。

合理處理股市的做法，是侵叔在現時收一收油，就算讓中美談判破裂，假設美股在未來3個月調整10%，標普指數也是跌回2800點水平，還是比年初上升約一成半！到時，美聯儲又有藉口減息，市場慢慢再把股市炒上，這樣的韻律，才對侵叔有利。目前美股樂觀情緒太過高漲，我相信中美談判未有想像中順利，還是忍一忍，等待回調至200天線才重新買入。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]