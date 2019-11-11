何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道

林教授指出，在改革開放前夕的1978年，中國是全球最貧窮的國家之一。當時人均國民年產值是160美元，比非洲撤哈拉南約400美元的年產值的一半還不如。今天卻是全球第二大經濟體。若以購買力平價美元算，中國的經濟規模事實上已經超過美國。中國今天的經濟成就被形容為「奇跡」，就是因為以大家熟悉的經濟學理論難以解釋。

林教授認為，中國在1949至1978年一直以重工業的建設為主，成功建立了一定的國防實力，但缺點卻是無法提高國民生活的水平。這個時候的「第一代的發展經濟學是結構主義，主張發展中國家致力投資在資本密集型的重工業，去模仿先進國家的經濟結構。但其實發展中國家偏偏就是缺少資本。由於「進口替代」(要自力更生取代進口)就是以本國之短去替代人家的長，本來就是不合常理，不可能成功。

中國經濟成就 理論難解釋

林毅夫指出：第二代的發展經濟學針對政府的失敗或不足倡議市場化私有化，主張一步到位的震盪療法(或稱休克療法) 。但其實第二代的發展經濟學犯了同樣的錯誤。第一代的發展經濟學的教條是要仿效先進經濟體的結構；第二代的發展經濟學的教條是要仿效先進經濟體的制度。錯誤的內容雖不同，錯誤的性質卻是一樣。就是信奉教條。

中國為何成功？其秘訣很簡單，就是務實、踏實，揚棄教條，走自己摸索、小心大膽的自強之路。小心是不敢亂來；大膽是有膽嘗試。中國經常找試點做實驗。成功才逐步推廣到其他地方。務實、踏實是不胡亂聽「專家」的意見，反而要充分考慮國情。專家說雙軌制是最糟糕的制度。中國就是不敢輕信，寧取漸進式的改革，一方面行市場經濟，一方面保留舊制。他說：老人老辦法；新人新辦法，就是考慮到老人行新辦法可能一時間適應不來，到時付出的社會代價會很大。林毅夫綜合了中國和多國的經驗，創立了第三代的發展經濟學，並稱之為新結構經濟學。我認同林教授的分析，並認為很多專家太傲慢太自以為是。中國則承認自己的不足，知道摸着石頭過河有犯錯的風險，但懂得犯小錯不要緊，要緊是切勿犯大錯，和從錯誤中學習和成長。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]