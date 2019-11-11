何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力

普羅投資者 應留意回吐風險管理

由於一直由美方放出來的形容都傾向表達樂觀的預期，這招對市場，尤其是對美股，特別管用，這種良好市場氣氛亦帶領亞洲股市來一次像樣反彈。而且，接近年末，一些來自地區配置的資金亦會慢慢開始重新為明年的安排而部署。

最近，兩個跟科技相關的亞洲區市場，韓國與台灣，投資同仁們不約而同地，都說看到有海外資金淨流入的情況，為當地市場良好投資氣氛加上助力。

從整體亞洲區域而言，有券商統計指出，在過去的十二個月中，大約超過200億美元的資金從亞洲市場流走，給巿場添了多一分的壓力。所以，如果在未來的一段時間裏，資金淨流入情况可以持續的話，這將可以成為市場繼續現時強勢的一個重要原動力。不過，畢竟市場在短時間創造了不小的升幅，不少的良好預期亦已反映在市場價格上，因此，只要談判發展的進程有多少不似預期時，回吐的壓力會有不小。這一點，活躍在市場上的普羅投資者就要特別注意這方面可能有點殺傷力的風險管理。

剛過的一周，有知名的劵商分別在深圳和澳門舉辦她們第14屆的中國市場投資年會。聽說，會議吸引了數百海內外投資者和上市企業聚首一堂，好不熱閙。熟悉本欄的讀者們都會知道，筆者參與這類投資年會的主要目的，一來可以有效地在一個地點會見更多公司，了解他們最新業務情况，二來，筆者最喜歡跟別的投資者交流，可以對市場最關心的題目有更深一層的認識，有時更可以消除筆者的盲點。

例如，筆者一直認為，投資者在今年A股回暖後會對明年的市場有所警惕，畢竟市場自年初至今，已交出不錯的回報，可能會出現回調壓力。

但跟不同投資者交流後，發覺他們深知市場已漲了不少，但他們，特別是海外投資者，對A股市場所知有深度卻充滿興趣。

A股範疇廣 投資者雀躍

自A股納入新興市場指數的比重增多後，愈來愈多投資者多了投資A股的經驗，特別是2019年。不能否認的是，初試啼聲而獲利的他們會對A股刮目相看。但更有趣的是，他們在A股中，可以找到的投資品種亦十分豐富。

這個經驗有點像當年起初投資日股，一個大陸型經濟的資本市場，可以讓投資者可投資的範疇確實更廣闊，特別讓那些從事從下而上選股的投資者雀躍。

另外，從不同公司的交流中發現，他們已經預見明年經濟增長仍會先有一段下行的趨勢，但同時之間，他們亦不可只停下來坐以待斃。因此，他們亦忙於動動腦筋，讓公司能平穩走出這次風暴，2020年將會是有趣的一年！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]