周顯：貪官自殺 為息事護家人

日前聽到了一個類同的故事：一名仁兄被抓，在內地，慣例是先不作問話或控告，只叫你自我交代。兩個星期內，他把所有已知自己曾犯過的罪，連最微不足道的罪，都交代，但還不合對方的意。終於，他寫了「我想死！」

調查人員終於把罪名告訴了他。原來十幾年前，他介紹兩位朋友互相認識，卻並沒有跟進。誰知這兩人一人是貪官，另一人則是賄賂的民企老闆，兩人夾手夾腳虧空了政府很多很多錢，更糟糕的是，貪官後來自殺了。調查人員一問之下，民企老闆坦白說，介紹人原來正是他，於是，他便倒霉了。

講故事的人補充了一句：在中國，只要自殺，便一了百了，例不擾及家人，連貪回來的錢也不追討了。因此，才有這麼多貪官自殺。

為免編輯說本文和財經無關（雖然我覺得很有關係），因此同場加演一個故事：近日某宗財經界的案件，據說起因是雙方對數失敗，受害人當然是找黑社會出來打打殺殺，誰知在講數期間，居然有人把對方的言談錄了音，然後交給……你懂的。受害人當然好㷫，居然有人同他講：我都好戥你唔抵，好啦，我收平啲，幫你做下嘢啦！為免我也被問話，只能寫得這樣模糊，你懂的。

[周顯 投資二三事]