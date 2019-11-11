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盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改

【明報專訊】上星期中國商務部發言人高峰表示，過去兩星期中美雙方官員就妥善解決各自核心關切，進行了認真建設性的討論，並同意貿易協議進展，並會分階段取消加徵關稅。雖然當時未得到美國官方回應及承認，但金融市場已急不及待開香檳慶祝，人民幣匯價更表現神勇，屢破多過重要阻力而大幅抽升，人民幣離岸價更加高見6.9484，並創下8月1日以來的新高。但峰迴路轉地，上星期五晚特朗普終於表態，說沒有同意完全撤銷對中國所徵收的關稅，特朗普不單止不同意中國商務部的說法，更加表示首階段的貿易協議，堅持會在美國簽署，並選址會在共和黨的票倉艾奧瓦州舉行。

當時我聽到中國商務部說，中美貿易協議能夠落實及分階段取消加徵關稅時已經有所懷疑，原因是如果落實的話，為什麼不公佈簽署日期和地點呢？未有簽署日期和地點，在我的判斷來說即是仍未落實。所以在多個訪問節目當中，我對此表態仍有保留。

但不管怎樣，金融市場已經預期中美貿易可以落實簽署協議。如果特朗普到時願意讓步，真的落實簽署的話，我估計對金融市場的正面影響會有限，原因是市場很大程度上已經消化這個利好消息。相反，若中美雙方不幸「反枱」收場的話，那麼對金融市場的衝擊便會十分巨大，這一點大家要高度關注。

特朗普面臨彈劾 轉移視線

特朗普明白，這一次和中國所打的貿易戰，當中最強的武器就是徵收關稅，所以要他放下對華貨品加徵關稅是不容易，除非美方在這次貿易協議中，取得額外更加多的好處。現在特朗普正面對被彈劾，及明年大選角逐連任，估計他會用政客慣常的伎倆，把他身上的負面焦點，轉移視線到其他事件身上，以及展現對華強硬的態度來爭取選票。

故此，相信人民幣匯價短期內的高位很大機會已見。在匯市方面，若中美貿易談判有任何閃失的話，估計會對澳紐元的負面影響會最大。若論到最近走勢以至今年內的表現，紐元比澳元更為疲弱。由年初至今計算，澳元兌美元下跌了2.86%，紐元兌美元則下跌5.81%。

人民幣料短期已見頂

在香港時間星期三早上9:00，新西蘭儲備銀行便會進行議息會議。最新的市場預測，今次新西蘭儲備銀行有機會減息0.25%，主要是受到新西蘭最近所公佈的經濟數據疲弱所致，故金融市場預期新西蘭儲備銀行，有機會年內第三度減息。尤其是上星期三所公佈的新西蘭就業數據表現十分惡劣，當中第三季失業率由3.9%大幅惡化至4.2%，第三季就業人口變化就由0.8%，亦大幅回落至只有0.2%。

經濟差貿戰惡化 夾擊紐元

不管中美貿易談判進展如何，新西蘭儲備銀行今次減息機會十分之大，就算今次維持利率不變，估計在之後10時所召開的記者招待會當中，新西蘭儲備銀行行長奧爾極大機會釋放鴿派的貨幣政策信號給市場，繼而令紐元受壓。若中美貿易談判出現問題，再加上新西蘭儲備銀行減息的話，估計紐元兌美元今次有機會向下挑戰兩大關口位0.6200或0.6146。萬一這兩大關口位相繼失守的話，估計便有機會向下挑戰 0.6006至0.5925水平。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

相關字詞﹕澳元 紐元 特朗普 人民幣 中美角力

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