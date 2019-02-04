摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407

【明報專訊】市場憧憬環球貿易問題有望紓緩，美股創新高，資金流出避險資產。美債明顯受壓，美國10年期債息隔晚大升15點子，創3年來最大單日升幅。金價急跌至近1個月低位，避險情緒降溫外，早前聯儲局暗示或暫停進一步減息亦影響對黃金的需求。而據彭博報道，部分券商看淡金價，指環球經濟有回穩迹象，而地緣緊張關係降溫，或令市場更偏好風險資產。
追蹤國際金價的SPDR黃金ETF(2840)連跌4日，失守100天線及過去3個月介乎1090至1150元的橫行區底部。輪場有部份資金趁低吸納，如投資者仍看好金價後市，好倉選擇可注意S金購11407，行使價1148.8元，實際槓桿約7.3倍，最後交易日2020年6月19日；看淡則可參考S金沽22677，行使價1044.44元，實際槓桿約4.8倍，最後交易日2020年9月25日。
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