摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407

追蹤國際金價的SPDR黃金ETF(2840)連跌4日，失守100天線及過去3個月介乎1090至1150元的橫行區底部。輪場有部份資金趁低吸納，如投資者仍看好金價後市，好倉選擇可注意S金購11407，行使價1148.8元，實際槓桿約7.3倍，最後交易日2020年6月19日；看淡則可參考S金沽22677，行使價1044.44元，實際槓桿約4.8倍，最後交易日2020年9月25日。

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