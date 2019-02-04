瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215

綜合彭博的57間大行評級，有49間給予騰訊「買入」評級，平均12月目標價為411.84元。如投資者看好騰訊，可留意騰訊控股認購12215，行使價353.08元，20年1月到期，有效槓桿約12倍。

另隨著英國短期硬脫歐風險推遲，中美貿易同意分階段撤銷關稅，都令巿場避險需求下降，美債及黃金價格上周四(7日)晚都回落。但在環球主要央行都行寬鬆政策的大環境下，金價之前每次顯著調整都吸引資金留意相關產品。投資者如看好黃金中線價格，可留意追蹤黃金表現的S金ETF(2840)及其中長期Call輪11676，行使價1188元，20年4月到期，有效槓桿約10倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]