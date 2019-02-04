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何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472

【明報專訊】港股六連升告終，恒指兩萬八的阻力似乎甚明顯，短線或有待市場對中美貿易談判的利好憧憬重現，才有望突破阻力，支持參考10天線約27,270點水平。

重磅股騰訊（0700）周五曾突破335元至逾一個月高位，但及後有獲利盤出現，騰訊倒跌並失守330元，收市跌近2%。騰訊將於周三公布季度業績，向上觀望挑戰250天線約338.8元的機會，支持參考320元。

騰訊再失330元關口，資金開好倉作季績部署，主要考慮較價外的高槓桿認購證，作短線消息部署。看好可考慮騰訊認購證23609，行使價373.2元，20年02月到期，實際槓桿約12.1倍。相反看淡可留意騰訊認沽證29472，行使價319.8元，20年02月到期，實際槓桿約8.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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