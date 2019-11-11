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劉思明：好孩子估值殘 料續反彈

【明報專訊】港股連續5周做好，向好範圍擴大，由集中強勢股，擴散至落後行業或股份，由前周5G概念炒上，到上周追捧人民幣升值概念如航空、紙業、礦石等；個別行業內亦有追落後，預計輪轉情况會持續。

恒指上周延續升勢向上，周四升至27900點回順，周五跌至27582點反彈，收報27651點，升550點或2.03%；國指升2.45%。大市日均成交823億元，高於60天平均半成，交投偏好。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例，上周保持八成以上，大市處於極強勢水平，形勢就似今年2月、3 月。

大市處於極強勢 似今年3 月

今年初恒指拾級向上，2月初升抵28000點反覆攀升，直到3月升至29000點，而期間只有短暫震盪，高位回落約2%、3%有支持。以現水平計，若有調整，或有500至1000點跌幅。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率35比65，跌逾3%佔下跌股份半成多；上周有兩日跌多升少，跌逾3%佔均不足一成；大市反覆，但沽壓不大。全周計，升跌比80比20，連續5周升多跌少，對上一次為年初連續 7 周升多跌少。

上周汽車及相關股最標青

本報數據庫追蹤的30個行業，上周近全線上升，燃氣供應跌1%表現最差，其次博彩及消閒跌0.01%，沒有太大沽壓。汽車及相關上周升6.07%表現最強；其次零售及教育、家居用品、原材料、航空升約半成；零售、家品業分別受到華地（1700）、好孩子（1086）急升四五成帶動，撇除該兩股行業升不足 2%。

汽車股除了強勢的吉利（0175）、長汽（2333）、中升（0881）領漲外，相對低殘的耐世特（1316）、德昌（0179）、廣汽（2238）上周大漲逾一成；處於低位的本地零售股 I.T（0999）、利福（1212）亦大彈。

受惠人幣轉強 玖紙南航急彈

受惠於人民幣轉強，紙業、航空如玖紙（2689）、南航（1055）急升，另有礦石洛陽（3993）、五礦（1208）顯著做好。

好孩子上周公布季度營運數據，刺激股價大漲，全周升四成。公司今年首9個月收入按年跌0.1%，當中戰略品牌收入升4.4%。

隨着中美貿易緊張關係緩和，減輕經濟壓力，對公司有正面，加上估值低殘，有利短線反彈持續。不過，短線升勢過急，不妨待回調至1.5元附吸納，倘低收1.4元則先行止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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