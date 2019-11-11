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張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線

【明報專訊】恒指上周五跌196點，報27651點，成交金額升至796億元。美股新高後升幅顯著收窄，亞洲股市高位亦出現小許調整，但市場並沒有明顯利淡因素，回調應只屬技術調整。大市暫受制於28000點，資金轉戰經濟或行業復蘇概念股，已確認銷售止跌回升的汽車股仍然偏好，比亞迪（1211）及長汽（2333）升逾3%，而汽車零部件股則百花齊放。

周末期間公布內地通脹數字，CPI急升3.8%，遠高於預期的3.4%。市場此前只預測4%會提早到來，但從豬隻供應來推斷，明年CPI有機會挑戰5%，屆時中央是否仍可不理會？但人行上周下調MLF利率5點子時，相信已知悉最新通脹數據，中央似乎決心穩經濟重於壓通脹，市場未必會有強烈反應。

過去數年全球汽車銷售倒退，對全行業及上游產業鏈構成重大影響。要知道，車廠來來去去都是以幾家大廠為主，議價能力高，每當銷售下跌，供應商定必要共渡時艱。他們的毛利率本就有限，固定成本又大，當收入減少還被壓價，盈利會出現崩盤式下跌。反之，行業一旦回升，盈利反彈力度亦會很強。

德昌（0179）日前公布中期業績，撇除匯率變動的影響，基本營業額減少4%，純利則增長16%至1.62億美元，但就若干重大非現金及策略出售項目的影響調整後，基本淨溢利下跌16%至1.06億美元。雖然業務下滑勢頭未止，但從吉利（0175）和長汽10月份銷量都按年回升，可見中國汽車業下跌周期已接近結束，未來情况將逐步改善。德昌管理層直言，過去3個月的整體銷量呈現溫和增長趨勢，特別是汽車零部件組別（佔收入達79%）。倘若此趨勢持續，集團謹慎樂觀地認為本財政年度下半年的營業額將超過上半年，集團全年總營業額將比去年僅稍為下跌。

原料成本降 毛利率企穩

從毛利率角度看，集團9月底止中期為22.8％，按年收窄1個百分點，但與上財年的下半年度相比，則已提高了0.8個百分點，主要是由於原料成本下降和直接勞工支出減少所致。從周期角度來看，德昌在2015年3月底止年度毛利率可高達30％，之後兩個年度也維持在27％水平，但爆發貿易戰和數國車市走下波，近兩年收窄至24％以下。要回升至30％的可能性不大，但現在毛利率位處多年低位，稍為回升1至2個百分點，在上升周期而言是合理推斷，相當於毛利會增加3000萬美元至6000萬美元，對於純利增長有巨大幫助。

估值仍低 爆發力料驚人

此外，一旦進入上升周期時，估值也會擴張，例如2014年至2015年，以及2017年期間，市盈率便由低位上升30％至50％，分別由12倍升至18倍，以及由約10倍升至約14倍。本年度預測市盈率只有7.7倍（撇除特殊收益估計約9倍至10倍），值博率高。短期來看，雖然德昌、耐世特（1316）升幅都不小，但與周期高位相比，當前仍然處於低位初回升階段，短線急升過後會有反覆，但大勢向上是相當清楚的。至於敏實（0425）的質素最好，早已由低位回升50%，故短線爆發力相對較低，但卻是較穩健之選。

[張兆聰 還看今朝]

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