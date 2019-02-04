金子：車股回穩 比亞迪Call 25144

法巴資產提供數據顯示，恒指過去5個交易日好倉流出逾1億元，淡倉流入超過2.7億元。恒指熊證重貨區位於28000點，牛證則集中在26900點。MSCI確認將於11月26日實施A股擴容計劃第三步，將中國大型A股納入因子從15%提升至20%，預計A股將迎來年內最大規模外資流入。

筆者上周推介港交所認購證(23677)表現一般，全周升了13%，但因阿里巴巴將會來港掛牌上市，故港交所前景仍然看好，筆者仍然持有相關股證。

另外，上周四比亞迪公布，與豐田將各持合資公司50%股權。合資公司將由雙方從事相關業務的人員共同組建。同業吉利（0175）公布，10月份汽車總銷量13.02萬輛，按年增約1%，終止3月以來連續7個月銷量下跌情况；其中新能源汽車擺脫了9月及8月錄雙位數跌幅的困境。技術上，比亞迪突破10天及20天線(38元)，投資者可以貼近38元吼其購證（25144）。

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