蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元

偉能之業務性質接近公用事業。第一類係系統集成（SI），銷售發電系統及發電機組。第二類係分佈式發電站的投資、建築及營運業務（IBO），按實際發電量計算收益。所謂分佈式發電，係發電規模較小、位置鄰近終端用戶的發電設施。IBO業務快速擴張，已成為偉能之主要增長引擎。客戶一般是政府，壞帳或拖數風險低，而合約期長達十多二十年，項目盈利穩定且能見度高。

緬甸項目中標 推明年業績進高增長期

上述的緬甸新項目，是公司於10月初自願公告的：公司與一個戰略合作伙伴共組聯合團在緬甸中標3個液化天然氣（LNG）發電項目，總容量為900兆瓦，公司本身中標20兆瓦天然氣發電項目。920兆瓦的項目規模對應2018年末緬甸電力市場裝機總規模之18.5%。這一批新項目將在2020年上半年投入運營，為偉能帶來盈利貢獻。

除了新項目本身之盈利貢獻，中標亦象徵偉能在東南亞發展中國家市場提供發電服務的能力獲認可。公司有兩個主要中資股東，分別是持有8%股權的中信股份（0267）和持有3%的中車（1766），相信有助偉能於新興亞洲及「一帶一路」沿線地區尋找發展機遇。

我們估計偉能今年盈利回升16%，2020及2021年分別大增66%及60%，2020年預測市盈率15.8倍。圖表上，股價似營造頭肩底，若升穿頸線2.68元，量度目標約3.1元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]