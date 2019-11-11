潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈

中美貿易衝突似乎正在步向停火。石油價格亦已經穩定在消費者和生產商都能夠接受的水平。甚至是歐盟，也避免了兩場在幾個月前預料會演變成大事件的政治災難──英國無協議脫歐將會破壞它和歐盟的貿易，以及意大利民粹主義高漲，可能引發新一輪的歐元危機。因此，正如本欄大約兩個月前所說，今年夏季的極端避險情緒其實是有些過度，現在已經消失了。

IMF：環球經濟被過度看淡

既然美國股市創下新高，美國國債的孳息率亦已經從2011年之後長期處於的1.5厘至3厘的谷底反彈，那麼值得探討的是，投資者現時轉向承擔較多風險，到底只是短暫的情緒波動，還是受到經濟基本因素支持？

國際貨幣基金組織（IMF）的最新展望顯示，環球經濟前景之前被過度看淡，因為今年已經發表的廣泛經濟數據並不像很多投資者之前所想像那麼糟糕。雖然當中2020年的經濟展望數據看來仍然略低於2018年的水平，但IMF預測，再多一些時間應該可以回升至長期的平均水平。

但話得說回來，IMF提供的2019年經濟數據無疑更加可信。因為這些「預測」數字在很大程度上反映了已經發表的經濟數據，以及已經出現的事實和事件──例如，中美貿易戰、德國汽車產量大跌，以及因為憂慮英國脫歐而引致的投資退潮。

中美經濟未因貿戰顯著變差

IMF更新之後的2019年經濟數據，證實了我在8月份預測的全球經濟增長相對溫和但不平衡的情形。根據IMF的最新預測，2019年的全球經濟增長將會放緩至只有3.0%，成為2008至2009年間金融海嘯之後全球經濟增長最低的一年。但這個水平仍然遠遠高於真正的全球經濟衰退。

若分開地區來看，最新的數據證實了，中國大陸和美國的經濟並未有因為中美貿易戰而在短期內顯著變差，至少在整體上並未出現這個現象。

德國被大幅下調今年經濟預期

中美兩國的經濟增長數據都與一年前預測的相當接近，自去年10月以來，IMF預測的兩國今年經濟增長都只是下調了0.1個百分點，算是微不足道。根據IMF的最新展望，日本今年的預期經濟增長維持不變，亞洲其他地區亦只是略為放緩。

中美貿易戰對於不同行業的影響是不盡相同的。製造業、貿易及商業投資會比較疲弱，但消費、服務、住房及政府開支仍然相當強勁，可以部分抵消它們的影響。

麻煩最大的地區還是歐盟，因為那裏的貿易和投資沒有足夠龐大的內需支持。歐元區今年的預期經濟增長已被下調了超過三分之一至1.2%，而去年10月的預測為1.9%。

其中，德國今年的預期經濟增長，更從一年前預測的1.9%大幅下調三分之二，調低至近乎經濟衰退的0.5%。其他令人失望的地區還包括印度和拉丁美洲國家，後者因為政治動盪以及倚賴石油生產，受到原油價格低企的困擾。

全球PMI連升3個月

因此，全球經濟衰退的風險其實不是來自美國或中國大陸，而是主要來自歐盟。但可堪告慰的是，歐洲人，包括最有影響力的德國人，已經開始意識到，過度倚賴汽車製造業和全球貿易的風險。

儘管歐盟的貨幣政策已達到其極限，但財政政策終於變得更具擴張性。而政治風險也大大低於幾個月前。

事實上，全球製造業採購經理指數（PMI）在10月份上升0.1點至49.8，連續三個月錄得升幅，這乃是2017年12月以來最長的連續上升紀錄。

這可能是情况將會好轉的象徵。根據以往的歷史，全球製造業PMI觸底的時間的中位數，是全球經濟放緩結束之前5個月。這可能意味着，到了今年底或2020年初，全球經濟增長將會開始回升。

總體來說，隨着歐洲政治穩定，財政緊縮不再逼在眉睫，以及可能出現溫和的減稅措施，消費者信心可能會反彈。

簡而言之，歐盟可能已經渡過了它的最危險時期。如果歐盟能夠避免出現經濟衰退，全世界肯定可以再享有多幾年像樣的經濟增長。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]