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林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市

【明報專訊】踏入第四季，港股氣氛忽然逆轉，令不少一直受本港社會事件困擾的投資者措手不及。一如本欄過去多次重申，本港經濟只佔港股比重一個次要角色，中國經濟前景，才是投資者應該重點關心的課題。

中國上月公布2019年第三季度GDP按年增長6%，數字上是自1980年代改革開放以來最低增長的一季，而且未來增速還會進一步放緩。

做投資 必須跳出框框思維

做投資的，必須有跳出框框的思維。表面上差的數字，實際上未必太差，反而表面是好消息，可能實際是壞消息。過去就是因為中國太過著重表面的增長，國家不斷大量投入基建開支，浪費了不少寶貴的財政及人力資源。現屆政府撥亂反正，不再著重表面風光，減開支、去產能、去槓桿，即使中美貿易關係惡化，一度令貨幣政策稍為放鬆，惟相對美國給予中國經濟施加的壓力，整體表現其實是相當節制。

與十多年前的情况不同，目前的中國經濟已開始人口老化，並不需要透過高速增長去創造就業機會。

對投資者來說，經濟增長的高低與他們的投資回報，更加完全沒有多大的相關性。因為經濟增長不過是收入的盈利，而投資者著重的，只是盈利及自由現金流的增長。

很多時，要維持收入的持續增長，反而對企業的現金流表現不利，因為企業必須保留更多的營運資金，以支撐營業額的增長，可供分派的股東資金，反而因為收入的增長而減少。

投資者重企業盈利表現

企業盈利的表現好壞，主要取決於市場的供需關係。過去幾年的供給側改革，改善了部分產能過剩行業的供求關係，令企業盈利重新回復至較為健康的水平。

去年至今，美國在貿易問題上對中國諸多留難，加徵的關稅對國內出口製造業造成很大的成本壓力。正因如此，10月初以來兩國多次傳出貿易談判有突破性的發展，確實為市場帶來不少憧憬。

上周末段，兩國不同官員對談判進展作出不同的演繹，令市場一時之間無所適從。港股自10月初以來，至今累積了接近10%的升幅，或足以吸引部份對後市發展有保留的投資者，暫時沽貨套現，為未來一個星期的港股，增添一點壓力。

美國總統大選年變數多

然而，港股經過過去兩年的估值壓縮，至今才稍微露出一點曙光，有耐性的投資者，應繼續靜觀其變，待更佳的沽貨時機出現。

考慮到明年是美國總統大選年，連任心切的特朗普，心態上比中國更希望達成貿易協議，好讓他在選民面前攞彩。

目前，對後市最好的發展方向，其實並不是中美盡快達成貿易協議，因為這個利好消息太快出現，反而不利中美兩國股市未來一年的發展。因此，上周五晚特朗普公開表示，他並未同意全面取消過去兩年加徵中國的所有關稅，消息只能對美股有極之短暫的負面影響，正是因為投資者不希望利好消息太快揭盅，好讓派對得以繼續下去。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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