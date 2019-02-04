陸振球：ESG概念股未來潛力大

報告指出，全球的ESG資產規模愈來愈大，由2012年的13萬億美元，增加至2018年的30萬億美元，6年間升幅超過1.3倍（圖1）！在2016年，全世界的專業管理資產之中，有超過四分之一已經將ESG納入投資考慮。

亞洲各國之中，日本的ESG資產，以年均約3倍的速度增長中；2018年，日本佔了世界ESG資產總量的7%，成為亞洲龍頭。回看香港，2016年，香港雖作為國際金融中心，只是佔了全球ESG資產不足0.1%，是否應急起直追？

日本ESG資產年均約3倍速度增長

筆者一向認為，任何理想都最好有實質經濟效益支持，才能持續推廣，ESG意念是好，如有關投資能提供好的回報，自然有更多人響應。

理念好 仍須實質經濟效益支持

筆者將一隻投資美國奉行ESG經營標準的基金FlexShares STOXX US ESG Impact Index Fund（美國上巿編號：ESG）和美國的標普指數比較，發覺兩者表現相當接近，但基金自2018年起卻遠遠跑贏香港的恒指（圖2）。筆者認為，這反映美國主流公司都要迎合ESG的潮流，否則可能會受投資者唾棄，又或因為美國較多公司依循的ESG評分原則經營，真的有利業績，若如此，「政策‧正察」建議香港加大力度發展ESG資產規模，在經濟或投資效益有一定道理。

[陸振球 投資超限戰]