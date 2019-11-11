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謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身

【明報專訊】上周五恒指收報27651點，成交金額797億元，同日跌196點結束六連升，就今次港股「乾升」原因，分析員眾說紛紜。

有些分析員歸因於中美貿易談判前景愈來愈明朗，自本月初投資者憂心中美因簽約地點有變而生變卦，到近日態度180度轉變，雙方也願意隨談判進程，分階段取消加徵關稅，看似皆大歡喜。另一些分析員認為恒指今輪上升跟人民幣狀態回勇有關，人民幣兌美元終於有望由7頭轉6尾，直指恒指與人民幣呈反向關係。就此，筆者確實不明所以，皆因缺乏理論支持。按現時內地經濟數據，人民幣兌美元弱一點應該更加符合國情、更加利於刺激出口，何解人民幣升值會是好事呢？

說到人民幣，便不禁聯想起美國總統特朗普，早前人民幣貶值跌破7算關口，他便罵中國操控匯率，相反如今人民幣兌美元升值，特朗普卻說中國放棄干預市場，不用把中國列為匯率操控國。如此「神邏輯」，難怪全球都在標榜「誰大誰惡誰正確」。

港股近日「乾升」謎底解開

不過，上述兩個熱門解釋仍未能圓滿拆解為何「成交金額偏低」這疑點。筆者思前想後，謎底終於解開，原來恒指近日「乾升」與今日日子有關。今日西曆11月11日，人稱「光棍節」，而是哪誰成功把光棍節宣傳成為「網購日」呢？答案便是「賊阿爸」。

數月前，有傳賊阿爸準備在香港掛牌上市集資吸金，惟公眾卻一直只聞樓梯響，不見人下來，上周三終於春光乍洩，本月招股上市已幾近毫無懸念。市場盛傳賊阿爸集資金額界乎100至150億美元，較數月前預期200億美元規模小。上次賊阿爸與香港緣慳一面，全因當時證監會拒絕屈服，並接納賊阿爸「同股不同權」申請，今日同股不同權已成事實，預計賊阿爸在港上市再無難度，問題只在於招股定價。

筆者一向對「同股不同權」態度負面，自覺此變動對投資者有欠公允，雖說交易買賣純屬你情我願，惟日後管理層表現不濟時，一般股東便因缺乏投票權而無從向高層問責。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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