陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社

南羅納河谷最北的可以在酒標上寫上村莊名字的是Vinsobres，這處於羅納河支流Aigues河右岸向東南海拔最高也只不過500公尺山坡上的葡萄園，總共一千四五頃。舍下就在村莊對岸的山坡上，除了山崗頂部的樹林之外，大都是羅納河谷紅酒產區的葡萄園。Vinsobres產區只有少數的獨立酒莊，大部分的葡萄農把葡萄拿到當地的釀酒合作社釀成紅酒，自己只擁有合法社的股權。

合作社造酒 價錢較便宜

Vinsobres村的合作社叫La Vinsobraise，顧名思義，葡萄來源是以當地村民為主。釀酒合作社的葡萄來源一般很難控制質量，又是大量的釀酒做法，一直來難免很難吸引杯中愛好人的歡心，只是價格比獨立酒莊便宜不少，而法國人吃飯餐餐有酒，故也有不少捧場客。何况近年來有些釀酒合作社著力控制葡萄的種植，紅酒質量大有改觀，La Vinsobraise就是其中之一。

我朋友釀酒合作社老總介紹的叫「黑鑽石Diamant Noir」的Vinsobres村酒，用60%歌海納和40%西拉的30年葡萄藤葡萄配合釀造，沒有在橡木桶存放。Vinsobres村在普羅旺斯北端，既有充足的陽光，又有山崗夠涼快的天氣，可說是南羅納河谷出產最好西拉的地區。這款巳經出口到中國的紅酒，從性價比角度，值得關注。

源自南羅納河谷最佳西拉產地

中美貿易談判，如果說中美雙方都有迫切的需要達成一個階段性的協議的話，給人的印象是不知道為了什麼原因雙方都在拖延時間，令這次中美之間的關係到底走向何方越加撲朔迷離。對於馬上就簽署的協議內容的最後敲定，似乎雙方依然在寸土必爭談判繼續膠著。是否中美雙方都為了作出了重要讓步而需要在國人面前虛擺姿勢？還是中美在走向脫鈎的道路上各自需要時間來堅定自己的信念？

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]