港人投資美股 銀行收費有別

明報記者 龍彩霞

美股買賣最少可買一股，每一股都是根據市價買賣，故入場費豐儉由人。與港股交收不一樣，美股為T+3。美股與港股除了交易時間不同外，買賣股數及所收稅項亦不盡相同。

匯豐每項買賣佣金劃一18美元

美股主要以美元為交易貨幣；交易時段為香港時間晚上，並依據美國夏令時間調整開市及收市時段。現時香港投資者主要買賣美股渠道為銀行及證券行，香港多間銀行均提供開設美股戶口的服務，以匯豐、恒生、花旗及中銀香港等。本港多間銀行均可開設美股戶口，不過，手續費相較證券行昂貴，例如匯豐每項美股買賣佣金劃一收18美元（約141港元），買賣大額相對較抵，散戶要自行計數；恒生最低收費更高達38美元（約300港元）；若在花旗銀行買賣美股，交易金額少於9999美元（約7.8萬港元），要收交易金額1%，最少30美元（約234港元），交易金額愈大，佣金百分比低至0.5%。

其中，匯豐用戶只要使用匯豐流動理財、匯豐股票全速易或專人電話理財服務（卓越理財及運籌理財客戶專用）發出買賣股票指令，便可即時買賣股票。至於收費方面，經匯豐股票全速易或匯豐流動理財落盤的話，首1000股每單交易劃一收費為18美元（約140港元）。而交易超過1000股，就會在額外的股份數量收取每股0.015美元的收費。

舉例說，若交易1100股，首1000股先收18美元；餘下的100股再收取1.5美元（約11.7港元）。假如經電話理財中心人手落盤，首1000股每單交易劃一收費為38美元。交易超過1,000股，同樣會在額外的股份數量收取每股0.015美元的收費。另外，該行亦會收取SEC費，適用於沽盤總金額的0.00218%。中銀香港現時有推廣，首6個月買入美股免佣，沽出交易佣金最低為16美元，但需要為中銀及智盈理財客戶，而其他客戶最低收費為18美元。不設代理人服務及公司行動收費。

開設美股戶口 宜貨比三家

另外，恒生亦有買賣美股服務，惟須通過專人接聽證券買賣熱線落盤，收取每股佣金0.025美元，成交金額的0.55%；同時設有最低消費38美元（約296港元）。恒生客戶可買賣在紐約證券交易所及納斯達克證券市場交易的普通股，惟不包括認股證、優先股、交易所買賣基金（REIT）及美國預託證券（ADR）。同時，恒生不接受買賣或存入指示價或股價低於1美元的證券。至於落盤時間，該行可於星期一至五下午6時至翌日交易時間完結前（香港時間），經專人接聽美國證券買賣熱線設定、更改或取消限價盤。如遇上香港假期但當日為美國證券市場之交易日，買賣服務仍照常提供。

花旗銀行亦有提供美股買賣服務。現時開立股票戶口首3個月內可享無上限買入美股，截至今年12月31日，花旗銀行買賣美股是以交易金額來收取手續費，少於9,999美元（約78,000港元），則收取交易金額1%。同時，設最低收費30美元（約234港元），交易金額愈大，佣金百分比愈低。

除了銀行提供買賣美股服務外，證券行方面，嘉信理財及Firstrade都有買賣美股，以Firstrade為例，開戶最低為100美元。網上買賣美股佣金會較相宜，不過銀行則提供人手落盤，萬一系統有問題也多一個買賣途徑，適合買賣不頻密的投資者。

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