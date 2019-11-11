經濟
許繹彬 港股通才

投資策略

下一篇 上一篇

許繹彬：港股保升勢需成交配合

【明報專訊】踏入11月，港股顯得氣勢如虹，截至上周五收市港股與10月相比暫已錄得745點升幅，可謂一洗近月的頹風。傳統藍籌如騰訊（0700）、友邦（1299）、平保（2318）及港交所（0388）除擔任升市的領軍外，更創下一月個月新高。筆者較早前曾提及，投資者就算不看好後市，也不應否定大市有可能挑戰27200點的說法，而結果亦證明大市並未疲弱，一口氣升穿27600點的心理關口。

港股反彈的原因，可能是投資者認為港股積弱已久，踏入10月更無條件反彈，大市趁着中美貿易戰稍有緩和、人民幣反彈等時機，持勢「挾淡倉」。但筆者認為，大市若要繼續保持升勢，成交必須能平均達900億元或以上，但現行仍未見到有水源猛灌的跡象。

反觀大市反彈至27500點以上後，成交未見配合，顯得「力不從心」，所以現階段大市或暫時會受制於27800點。加上香港的自身問題尚未解決，亦會阻礙大市進一步的升浪。倘若大市出現調整，希望能穩守於27200點，築底再戰，這樣大市則較為健康。

新股市場方面，多隻新股緊密上市，光是上周五（8日）已有6隻新股掛牌上市。不過，近期新股熱潮稍有冷卻，雖然凍資王中手游（0302）認購反應熱烈，唯暗盤表現並未如市場預期般亮麗，反而上市後才出現升勢，至今累積逾三成升幅。近日新股市場另一單重磅消息非阿里巴巴來港上市莫屬，阿里巴巴將於本周在香港尋求上市聆訊，集資規模介乎780億至1170億港元，如沙特阿美擱置今年上市的計劃，阿里則有望成為今年全球最大型新股。

阿里本周上市聆訊 承接雙十一效應

適逢本周迎接「雙十一」，以往此日阿里巴巴銷售額是每年不斷創高，去年就錄得2135億人民幣的總成交額，物流訂單量達到10.42億件，今次阿里巴巴選擇本周尋求上市聆訊，必然有深思熟慮過「雙十一」帶來的效應，筆者亦十分肯定此股的認購反應將會極其熱烈，不過正因為太受歡迎，筆者建議散戶以現金抽較為化算，因為以孖展認購的話，若認購額不足反而很大機會蝕息；另外散戶亦可考慮「全家總動員」一併抽新股，以增加中籤機會率。

美股方面，大市走勢更甚港股，表現勢如破竹，更是再創歷史新高，氣勢一時無兩。觀乎美股，永遠也是大漲小回，升多跌少；但筆者一直覺得美股是靠「口術」創造升跌，猶記得本年中曾因「債息倒掛」的現象出現，導致美股大幅下挫，市場更認為美國已步入衰退，並流傳切勿持有股票的言論等。但狂人特朗普突然再次運用「中美貿易戰」這張王牌，不斷「出口術」，將大市「舞高弄低」。

近期已有一個好例子，在10月16日後美方釋出善意與中方達成貿易協議，大市便開始上升；其後更屢次傳出與中方關係良好的消息，至上周更傳出爭取習近平訪美簽訂協議，美方或取消對華千億關稅，消息一出，美股即時創出新高。由此可見，美股被人為操控的情況遠勝其他國家；投資者除要細心分析美股的走勢外，同時更要欣賞狂人的「語言偽術」。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]

上 / 下一篇新聞

龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡 張俊傑：已售股權蝕60萬
富臨三大品牌至今11店停業
富臨三大品牌至今11店停業
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
騰訊周三季績 大行料「食雞」變現貢獻升
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
阿里「雙十一」1分36秒 交易額破百億
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
陳茂波：動盪未見影響投資者信心
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
瑞銀盧彩雲施德銘：港股審慎樂觀 1450美元買金
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港股上周升勢全面 中型股藍籌股逾八成揚
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
港去年71人擁逾10億美元 地產為財富來源之一
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
黃金交易商Rotbart：人行增持黃金 長遠推升金價
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
澳門專家：最快兩年後建股市 會計界明年商轉國際會計準則
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
濠賭股觀望 澳博：未必適合「回歸」
力拓金融市場 一年處理250億元債券
力拓金融市場 一年處理250億元債券
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
TVB回購債券反應淡 仍需付利息1.3億
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
Visa推B2B支付服務 跨境轉帳1個工作天完成
百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險
百分百網上銷售 Blue毋懼虛擬保險
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
張兆聰：示威不會無止境 低撈利福
李澄幸：退休投資宜均衡配置
李澄幸：退休投資宜均衡配置
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
金子：車股回穩 比亞迪Call 25144
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
張兆聰：汽車銷售回升 德昌看高一線
蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯
蔡金強：阿里登陸在即 優勢太明顯
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
潘啓才：港樓短期內大跌機會不高
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
李聲揚：過去表現不代表將來 買ETF是較好選擇
謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
謝偉銓：大灣區「及時雨」為港人覓新出路
沈永年：中山樓愈早買愈抵
沈永年：中山樓愈早買愈抵
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
黃德几：和諧汽車業務前景料改善
伍禮賢：中壽績佳可追落後
伍禮賢：中壽績佳可追落後
港人投資美股 銀行收費有別
港人投資美股 銀行收費有別
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陸振輝：當退休族遇上光棍節
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
陳增濤：不為人知的Vinsobres釀酒合作社
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
謝紹榮：今日「光棍節」 「賊阿爸」現身
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：ESG概念股未來潛力大
陸振球：三指標看市場risk off
陸振球：三指標看市場risk off
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
林少陽：中美談判延遲揭盅 更有利升市
技術取勝：中電現上升通道
技術取勝：中電現上升通道
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
潘迪藍：歐盟轉穩 環球經濟可反彈
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
蘇沛豐：偉能盈利回升看3.1元
李順威：動力型股票 可乘低買入
李順威：動力型股票 可乘低買入
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
劉思明：好孩子估值殘 料續反彈
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
何啟聰：失守330元關 吼騰訊沽29472
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
瑞銀亞洲：獲券商看好 騰訊購12215
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
摩根大通亞洲：金價博反彈 留意S金購11407
周顯：貪官自殺 為息事護家人
周顯：貪官自殺 為息事護家人
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何國良：資金倘回流亞洲 升市將添動力
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
何濼生：務實與踏實 中國經濟成功之道
王弼：貿易協議又似爛尾收場
王弼：貿易協議又似爛尾收場
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
曾淵滄：樓市再步升軌 地產股可吸
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
湯文亮：政府就是欠缺了第十個人
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
陳永傑：寬按保 有利放水利樓市
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
廖偉強：旺市扶持 代理人數勢回升
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
布少明：供應未缺 入市置業有得揀
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
李志成：新盤戰白熱化 開價克制搶客
郭思治．推介股份：匯控（0005）
郭思治．推介股份：匯控（0005）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
梁冠業．推介股份：華潤啤酒（0291）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
盧楚仁：減息壓力大 紐元弱勢難改
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
本季入伙新盤近半單位屬「納米樓」 共涉2871伙 業界料「納米樓」租金受壓
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
珀玥最新呎租54.3元 低高峰25%
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
十大屋苑周末僅4宗成交 3個月新低
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
雲海別墅周末沽5伙 套現2.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
鄧成波工廈申強拍 估值逾3.3億
深水埗愛海頌主打2房
深水埗愛海頌主打2房
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
美孚議價收窄 呎價穩守1.3萬
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市
駿隆：低息持續 短債基金跑贏大市