許繹彬：港股保升勢需成交配合

港股反彈的原因，可能是投資者認為港股積弱已久，踏入10月更無條件反彈，大市趁着中美貿易戰稍有緩和、人民幣反彈等時機，持勢「挾淡倉」。但筆者認為，大市若要繼續保持升勢，成交必須能平均達900億元或以上，但現行仍未見到有水源猛灌的跡象。

反觀大市反彈至27500點以上後，成交未見配合，顯得「力不從心」，所以現階段大市或暫時會受制於27800點。加上香港的自身問題尚未解決，亦會阻礙大市進一步的升浪。倘若大市出現調整，希望能穩守於27200點，築底再戰，這樣大市則較為健康。

新股市場方面，多隻新股緊密上市，光是上周五（8日）已有6隻新股掛牌上市。不過，近期新股熱潮稍有冷卻，雖然凍資王中手游（0302）認購反應熱烈，唯暗盤表現並未如市場預期般亮麗，反而上市後才出現升勢，至今累積逾三成升幅。近日新股市場另一單重磅消息非阿里巴巴來港上市莫屬，阿里巴巴將於本周在香港尋求上市聆訊，集資規模介乎780億至1170億港元，如沙特阿美擱置今年上市的計劃，阿里則有望成為今年全球最大型新股。

阿里本周上市聆訊 承接雙十一效應

適逢本周迎接「雙十一」，以往此日阿里巴巴銷售額是每年不斷創高，去年就錄得2135億人民幣的總成交額，物流訂單量達到10.42億件，今次阿里巴巴選擇本周尋求上市聆訊，必然有深思熟慮過「雙十一」帶來的效應，筆者亦十分肯定此股的認購反應將會極其熱烈，不過正因為太受歡迎，筆者建議散戶以現金抽較為化算，因為以孖展認購的話，若認購額不足反而很大機會蝕息；另外散戶亦可考慮「全家總動員」一併抽新股，以增加中籤機會率。

美股方面，大市走勢更甚港股，表現勢如破竹，更是再創歷史新高，氣勢一時無兩。觀乎美股，永遠也是大漲小回，升多跌少；但筆者一直覺得美股是靠「口術」創造升跌，猶記得本年中曾因「債息倒掛」的現象出現，導致美股大幅下挫，市場更認為美國已步入衰退，並流傳切勿持有股票的言論等。但狂人特朗普突然再次運用「中美貿易戰」這張王牌，不斷「出口術」，將大市「舞高弄低」。

近期已有一個好例子，在10月16日後美方釋出善意與中方達成貿易協議，大市便開始上升；其後更屢次傳出與中方關係良好的消息，至上周更傳出爭取習近平訪美簽訂協議，美方或取消對華千億關稅，消息一出，美股即時創出新高。由此可見，美股被人為操控的情況遠勝其他國家；投資者除要細心分析美股的走勢外，同時更要欣賞狂人的「語言偽術」。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]