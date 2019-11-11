伍禮賢：中壽績佳可追落後

以上周恒指收市點位計算，指數目前突破了自今年4月份下跌以來所形成的下降軌道頂部，技術走勢上預示短線有望進一步向好。同時，11月份MSCI指數將進一步實施A股擴容，將所有大盤A股的納入因子從15%增加至20%，同時將中盤A股一次性以20%的納入因子納入MSCI新興市場指數。料上述變動在對內地股市帶來增量資金的同時，亦有助港股在本月走穩。而個股方面，本期推薦中國人壽（2628）。

季績有驚喜 架構重整見成效

市場對於內險股一般會將中國平安（2318）與中國人壽兩大龍頭作為比較，而過往市場亦較多對平保作關注，基於其過往的業績增長較快的原因。而最近第三季度業績，市場則對中國人壽的業績表現更感驚喜。

中壽首三季實現保費收入4970.47億元（人民幣．下同），按年增長6.1%；期內歸屬股東淨利潤為577.02億元，按年增長1.9倍。投資環境改善刺激中壽的營業收入錄得15.4%的可觀增長幅度，惟以年度計算，即使扣除投資收益增加423.69億元後，營業收入仍將錄得406.88億元的按年增長額。

集團在業務架構重整上取得成效，壽險的長期保單一般具相對較高的利潤率，中壽10年期或以上年期的首年交保費中佔比超過一半，達51.06%，較2018年同期增長15.72個百分點。而對未來業績增長具前瞻作用的新業務價值，首三季按年增長20.4%，單以第三季而言則增長約10%，較同期平保增長約4%更加理想。

受惠業績表現理想，中壽股價績後出現連續攀升。惟相對於平保過去的快速業績增長憧憬，市場一直對中壽的預期相對較為保守，導致了中壽長期以來的股價走勢大幅落後於平保。我們認為中壽有機會藉本次季度業績出現轉機。惟短線中壽累計較大升幅，建議投資者可於20港元附近買入，目標價23港元，止蝕17.5港元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]